Perišića pogurali prema Hajduku, sad je i službeno, kakva vijest za navijače Bijelih

Povratak Ivana Perišića u Hajduk već godinama drži simpatizere splitskih bilih u neizvjesnosti, poruka ‘Vrime je’ već je ušla u svaki kutak podsvijesti navijača, da bi trener Tottenhama Ange Postecoglou na konferenciju za medije ususret utakmice FA kupa s Burnleyjem, još više razgalio maštu Torcide.

Podsjetimo, Perišić je doživio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta u rujnu prošle godine, da bi nakon operacije u Austriji započeo težak put oporavka, koji po nekim naznakama ide jako dobro.

Ivan je već 40 dana nakon operacije hodao bez štaka, a svako malo možemo pratiti njegov oporavak putem društvenih mreža, na kojima Perišić objavljuje naporne treninge, koje će imati do potpunog oporavka i povratka na teren, a svi se nadamo kako će to biti prije Eura u Njemačkoj.

🚨⚪️ Postecoglou on Ivan Perisić to play for Spurs this season: “He’s working hard, credits to Ivan — but he’s unlikely to play for us again”. pic.twitter.com/YHI6v50Bhu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024