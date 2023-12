Navijači ga ponižavali, najbolji nogometaš svijeta se naljutio i pobjegao

Glasno je odjeknula vijest da je Karim Benzema (36) ‘dignuo sidro’ i napustio Saudijsku Arabiju. Navodi se kako se bivši napadač Real Madrida nije pojavio na treningu svog kluba Al-Ittihada i navodno se vratio u Francusku.

Neki spominju da se vratio u domovinu zbog osobnih razloga, ali ono što je čudno je činjenica da se sve događa u trenucima dok Benzema prolazi jako težak period. Najbolji igrač svijeta iz 2022. godine našao se na meti oštrih kritika, pa čak i podsmijeha.

Između ostalog su ga na društvenim mrežama nazvali ‘Ben Hazima’, što na arapskom znači sin poraza. A Benzemina reakcija bila je brisanje instagram profila, pa bijeg iz Džede, najveće luke Saudijske Arabije.

🚨 Karim Benzema has left Jeddah for personal reasons!

He did not train with Al-Ittihad today. 🇫🇷

✍️ @ariyadhiah pic.twitter.com/H4eLJH5XcN

