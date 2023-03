NAVIJAČE DOČEKUJE POKLON NA POLJUDU! Priprema se velika fešta na tribinama

Poljud se priprema za utakmicu Hrvatske protiv Walesa, a atmosfera u Splitu je uvijek posebna, za što će se uoči utakmice pobrinuti Tomislav Bralić i klapa Intrade koji će otpjevati svoje najveće hitove.

Igrači će istrčati na teren poljudske ljepotice u 20 sati i 45 minuta, a da sve to izgleda spektakularno, pobrinuli su se iz HNS-a.

Naime, Hrvatski nogometni savez je odlučio na svaku stolicu na stadionu Poljud staviti po jedan šal hrvatske nogometne reprezentacije, tako da kada Vatreni izađu u grotlo Poljuda svi će na stadionu podići šalove.

Spektakl

Iz HNS-a su mislili i na detalje, tako da svi šalovi nisu jednaki, već su jedni dominantno crveno bijele boje, dok su drugi plave boje, što će još povećati efekt na tribinama prepunog Poljuda.

This evening in Split, @FIFAWorldCup bronze medal winners are in for a treat… 🟥⬜️🥉🟦⬛️ #Croatia #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/vXCmFCzGsv

— HNS (@HNS_CFF) March 25, 2023