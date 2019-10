NAVALI NARODE, TKO PRVI NJEGOVA DJEVOJKA: Uskoro počinje prodaja ulaznica za sudbonosni susret na Rujevici

Autor: J.V.H.

Hrvatska A reprezentacija u studenom igra odlučujući susret za plasman na Europsko nogometno prvenstvo 2020. koje će se povodom 60. rođendana UEFA-a igrati diljem kontinenta. Vatreni će se u posljednjem susretu Europskih kvalifikacija suočiti sa Slovačkom 16. studenog na stadionu HNK Rijeka (Rujevica), s početkom u 20:45 sati.

Hrvatski nogometni savez obavijestio je da je do ulaznica moguće doći putem interneta te na blagajnama stadiona HNK Rijeka od 29. listopada, kada se ulaznice puštaju u promet. Blagajne će raditi svakim danom od 12 do 18 sati, odnosno do rasprodaje svih ulaznica, stoji u obavijesti.

Cijene ulaznica u pretprodaji

Zapad: 200 kn

Istok: 150 kn

Sjever: 100 kn

Cijene ulaznica (od 11. studenog):

Zapad: 250 kn

Istok: 200 kn

Sjever: 125 kn

Budući da je kapacitet Rujevice samo 8279 mjesta, jasno je da će priliku da bodre Vatrene imati samo najbrži sretnici, tako da se već sada možete spustiti u niski start.





Odlična vijest za preprodavače je “restrikcija” koja ograničava broj ulaznica koje osoba može kupiti na broj četiri. Pri kupovini ulaznica na blagajnama potrebno je priložiti osobni dokument za svaku osobu. Srećom, do početka prodaje je ostalo pet dana pa se dečki stignu organizirati. Nije navedeno hoće l ina ulazu biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu pa je vjerojatno da to neće biti slučaj. Ako bude slobodnih mjesta “shame on us”.

Ulaznice za utakmicu protiv Slovačke bit će dostupne po povoljnijoj pretprodajnoj cijeni do 10. studenog. Ako nakon pretprodaje preostane slobodnih ulaznica, one će od 11. studenog biti dostupne po punoj cijeni putem internetske kupovine te na blagajnama stadiona HNK Rijeka.

Rekordan broj ljudi na Rujevici zabilježen je 2. kolovoza 2018. godine protiv Red Bull Salzburga. Utakmici je tada službeno prisustvovalo 8118 navijača. Bio bi red da protiv Slovačke napunimo stadion do vrha, a onda proslavimo ispijanjem šampanjca do dna. Cheers!