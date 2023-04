‘NATO BOMBARDIRAO SRBIJU, ZVUČI LUDO KAD TO KAŽEM’! Poznati Srbin se čudi što su dobili ‘po glavi’ nakon invazije ratova po bivšoj Jugoslaviji

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Nemanja Vidić odgajan je kao i većina Srba očito, barem prema njihovim izjavama, da je eto NATO iz “čistog mira” brutalno napao jadnu Srbiju, a ne spominjući uzročno-posljedične veze svih ratova 90-ih i tko ih je izazvao.

Nakon što je Miloševićev režim u 90-ima napao Sloveniju (da, i tamo je rat trajao, doduše samo nekoliko dana), Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, svjetskim moćnicima bilo je dosta tog koljača iz Beograda pa su ga utišali sa bombama sa zapada.

Nerijetko se poznati Srbi (pa i Đoković) čude zašto su oni morali bježati od bombi u Beogradu, a zaboravljajući da je netko morao zaustaviti masakre u Vukovaru, Srebrenici, Sarajevu.





‘Ludo kad to kažem’

Uglavnom, jedan od posljednjih koji je u eter kukao o tome je Nemanja Vidić. Što je on rekao u emisiji kod bivšeg klupskog suigrača Rija Ferdinanda?

“Sjećam se prvog treninga… Igrao sam protiv Giggsa, Cristiana Ronalda, Sahe, Rooneyja… Vau! Bila je to noćna mora. Udarao sam ih cijeli trening, ne zato što sam htio, već zato što ih nisam mogao sustići. Bili su prebrzi.”, govorio je o svojoj karijeri u Unitedu prvo:

“Svađao sam se s Giggsom nakon tri treninga. Bio je ljutit na mene, govorio je: ‘Dodaj loptu, moraš brže igrati.’ Smijao sam mu se i rekao: ‘Daj, čovječe, ne mogu se pomaknuti.’ Došao sam u isto vrijeme kao i Patrice Evra. Prvih šest mjeseci bilo je zbilja teško”, ispričao je Vidić.

O ratnim vremenima rekao je i ovo:

“Bilo je puno turbulencija tijekom mojeg djetinjstva. Rođen sam 1981., a deset godina kasnije bio je rat u Bosni, što nije daleko od moje kuće, možda nekih 150 kilometara. Nisam ga osjetio, nije se odvijao u mojem gradu niti u Srbiji. Bio sam premali i nisam to osjetio.”, kaže i nastavlja:









“Kasnije, kada nas je bombardirao NATO, to je utjecalo na mene. Bio sam u Crvenoj zvezdi, nisam mogao igrati nogomet i morao sam se vratiti u svoje mjesto Užice. Bilo je strašno. Jednom su ljudi došli u kamp i rekli nam da idemo kući jer bi moglo biti problema. Nisu nam mogli jamčiti sigurnost. Iduća dva mjeseca bila su jako strašna, nismo imali pojma što će se dogoditi.”, kaže i dodaje:

“Bilo je to zbilja strašno. Ali, zvuči ludo kada to kažem, nakon mjesec dana naučite živjeti s time, tražite način kako igrati nogomet s društvom, izaći pred zgradu i družiti se s prijateljima. No i dalje razmišljate kada će sve to završiti.”

“Sve je to utjecalo na moj karakter. Kada imaš priliku napraviti nešto, to treba učiniti na najbolji mogući način. Imate li priliku otići u Manchester United, najveći klub svijeta, i tamo se dokažete, nemojte trošiti ni sekundu na gluposti. Možda sam radio gluposti u Moskvi ili Srbija, ali kasnije sam shvatio”, izjavio je Vidić.