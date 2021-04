NATJERAO ŠEFA NA BRIGE I ALKOHOL: Otkriveno tko je čovjek koji je provalio priču o Superligi

Autor: I.K.

Predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin kao jednu od glavnih preokupacija tijekom cijelog tjedna ima priču o novoj europskoj Superligi, projektu koji je u nedjelju bio objavljen, a za samo dva dana raspao se povlačenjem najvećeg broja klubova koji su bili osnivači.

Slovenac na čelu Uefe opisao je kako je išla priča dok je projekt nove Superlige došao do njegovih ušiju. Nakon što je saznao za to natjecanje koje pripremaju moćni europski klubovi, rekao je da je bio toliko uzdrman da je mogao zaspati tek nakon što je popio dupli viski, ali nije rekao iz čijih je usta priča o Superligi prvi put došla do njega.

Čeferin je u svojoj priči kazao samo da je sve saznao iz jednog poziva koji se dogodio prošlog vikenda, u subotu ujutro. Čovjeka koji mu je javio za Superligu nije htio otkriti, no informaciju o tome donio je New York Times.

Čelnik španjolske lige otkrio što se zbiva

Kako je objavio poznati američki list, Čeferin je za novu Superligu prvo saznao od Javiera Tebasa, prvog čovjeka španjolske nogometne lige. Tebasu je prije toga za novi projekt rekao Joan Laporta, predsjednik Barcelone, a čelnik španjolske lige je tu informaciju dobivenu u povjerenju prenio Slovencu na čelu Uefe.

Kada je za to čuo, Čeferin je bio jako iznenađen. To je otkrio i sam pričajući o tome kako je projekt nove Superlige došao do njega.









Sve se otkrilo na večeri

Javier Tebas saznao je da se sprema nova Superliga kada je sa Joanom Laportom bio na večeri. Predsjednik Barcelone tada je otkrio Tebasu da i veliki katalonski klub planira igrati u novom natjecanju, a ta informacija jako je zabrinula čelnika španjolske lige s obzirom na to da bi bilo uzdrmano i natjecanje koje vodi.

Nakon toga, kako donosi priča koju je objavio New York Times, Tebas je informaciju o novoj Superligi prenio drugim europskim nogometnim dužnosnicima, uključujući vodeće ljude moćnih klubova. S pričom o novom natjecanju došao je i do Čeferina koji se ubrzo počeo pripremati za Uefinu reakciju.

Podignuli se navijači, ali i UEFA

Priča o Superligi izazvala je negodovanje navijača. Glasni su bili i oni koji podržavaju klubove osnivače novog natjecanja, no uz navijački glas koji je bio važan, svoju ulogu odigrala je i UEFA najavljujući kazne za one koji pobjegnu od njezinih natjecanja prema novom projektu.









Vjerojatno je i to odigralo veliku ulogu da klubovi počnu bježati od nove Superlige samo dva dana nakon što je bila objavljena.