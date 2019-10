NASTVARAN PODVIG PSG-a: Takvo što Francuska liga ne pamti

Parižani su do pobjede stigla uz četiri različita strijelca (Sarabia, Icardi, Gueye, Neymar), što svjedoči o šarolikosti i opcijama koje imaju Parižani.

U oči bode jedan drugi nevjerojatan podatak, a to da je čak šest igrača PSG-a imalo 100 i više dodira s loptom.

Najviše dodira imao je Paredes (148), Verratti je imao 146, Gueye 144, a Thiago Silva 131, dok je Kimpembe imao 119, a Neymar 105.

Parižani su imali loptu u svom posjedu 72% vremena, ukupno 887 dodavanja od kojih je 827 točnih (93%)

Prvi pratitelj PSG-a od danas je Nantes koji je s 1:0 dobio Nice.

100 – 6 Paris player made more than 100 touches today, it is the 1st time it happens in a Ligue 1 game for any club since Opta analyses the competition in 2006/07

Paredes – 148

Verratti – 146

Gueye – 144

Thiago Silva – 131

Kimpembe – 119

Neymar – 105

Centenary. pic.twitter.com/JsFY79CnSg

— OptaJean (@OptaJean) 5. listopada 2019.