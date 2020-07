NASTAVLJA SE TWITTER OPEN IZMEĐU ĆORIĆA I KYRGIOSA! Autralac ovaj put nimalo lak na jeziku

Kada ne mogu prebacivati lopticu na terenu, Kyrgios i Ćorić igraju tenis preko društvenih mreža. Tako nije dugo trebalo čekati da Nick Kyrgios odgovori Borni Ćoriću a inače Australc je poznati troler koji voli upadati u sukobe.

Kyrgiosu je da se podsjetimo oprao igrače koji su igrali na Adria Touru, a Borna mu je odgovorio isto putem društvenih mreža što je Australca zasmetalo te je bez puno ustručavanja poručio Ćoriću:

‘Da, malo mi je dosadno gledajući tvoj dosadni tenis i tvoju osobnost koja pridonosi jednom običnom nulom ovom sportu.’

‘Trebalo bi te biti briga. Imaš li ti kamenje u glavi? Naravno da možeš podržati svoje prijatelje, ali ja samo želim da budu odgovorni… Oni su tenisači i nisu posebni. Kao što sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0”, napisao je na Twitteru Australac.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020