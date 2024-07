Nastavlja se osipanje reprezentacije Srbije, sve više igrača ne želi biti pod Piksijem

Stvarno nikad nije dosadno oko nogometne reprezentacije Srbije, koja od povratka s Europskog prvenstva proživljava razne dramatične trenutke, da bi sve kulminiralo oproštajem od reprezentacije njenog, sad već bivšeg kapetana, Dušana Tadića. No čini se kako još neki igrači namjeravaju reći zbogom njihovom izborniku Draganu Stojkoviću Piksiju, kako donose mediji iz našeg istočnog susjedstva.

Već se dosta pisalo o otvorenim kritikama Dušana Tadića prema Stojkoviću, još za vrijeme trajanja Eura, a nakon povratka u Srbiju kapetan Orlova nastavio je kritizirati Piksija u nadi kako će ovaj biti smijenjen s mjesta izbornika, no to se na kraju nije dogodilo.

Naravno Stojković je odmah krenuo micati pobunjeni kadar, primarno se tu mislilo na Tadića, ali uz njega još je nekolicina srpskih senatora bilo nezadovoljno izbornikom pa će i oni više nego sigurno reći Orlovima zbogom.

Osipanje Srbije

Tako mediji iz Srbije donose kako će se od reprezentacije oprostiti još i iskusni veznjak Nemanja Gudelj i lijevi krilni igrač Filip Kostić, koji je među Orlovima još od 2015. godine. Odlazak ovog iskusnog dvojca, uz već otišlog Tadića bio bi šok za Srbiju prije nastupa u Ligi nacija na jesen, a Piksi će jako teško naći prave zamjene za trojicu iskusnih igrača.

Dragan Stojković Piksi oprostio se od bivšeg kapetana Srbije Tadića porukom: “Dušan Tadić je veliko ime srpskog nogometa i momak koji je ostavio dubok trag u dresu našeg državnog tima. Pratio sam njegovu karijeru od trenutka kad je u Vojvodini najavio ogromne domete i kasnije kada je u Nizozemskoj, Engleskoj i Turskoj pokazao da je izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Europi. Od trenutka kada sam stupio na dužnost izbornika reprezentacije, vidio sam u njemu lidera i bilo mi je jako drago što baš Tadić nosi kapetansku traku i broj 10 na leđima.

Poštujem njegovu odluku i želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kako one igračke, tako i i one kojoj se bude posvetio nakon aktivnog igranja. Moja je velika želja da mu se organizira oproštajna utakmica i predložit ću predsjedniku Džajiću i ljudima iz Nogometnog saveza Srbije da se u prvom slobodnom terminu iskoristi prilika i da se na jedan dostojan način oprostimo od bivšeg kapetana. Tadić je to apsolutno zaslužio“, napisao je Piksi.