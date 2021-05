NAŠLI SU PEDRA ZA MARADONINU SMRT: Doktor Luque i njegov tim prepustili su ga sudbini

Argentina je našla krivca za smrt idola nacije Armanda Diega Maradone, a to je po vijeće od 20 stručnjaka koje je za zadatak imalo utvrditi uzrok smrti i eventualni nemar pri liječenju.

Pod istragom su se našli Maradonin neurokirurg Leopoldo Luque, psihijatrica Augustina Cosachov i psiholog Carlos Diaz, te dvije medicinske sestre, koordinator za njegu i medicinski koordinator.

Po nalazu stručnog liječničkog vijeća Maradona je preminuo zbog greške i nemara liječnika. Vijeće je u petak donijelo zaključak kako je Maradona primio neadekvatnu liječničku skrb, te je bio prepušten samome sebi i umro je nakon duge agonije. Dokument na 70 stranica dokazuje kako je Maradona umirao najmanje 12 sati prije trenutka kada je pronađen mrtav.

Prijeti im zatvor

Ako budu proglašeni krivima prijeti im i do 15 godina zatvora, a bijes Argentinske javnosti napokon će se moći svaliti na nekoga mada je Luque bio odmah na velikom udaru javnosti.

Maradona nije bio dobrog zdravlja imao je poremećen rad jetre, bubrega i kardiovaskularnog sustava. Vijeće koje je radilo istragu je zaključilo kako je imao puno veće izglede preživjeti da je adekvatno liječen u primjerenoj medicinskoj ustanovi. Ovako je umro u unajmljenoj kući u elitnoj četvrti Buenos Airesa gdje je bio na kućnoj njezi.

Vijeće je zaključilo i kako Maradona nije bio sposoban koristiti svoje mentalne sposobnosti i da mu nije trebalo prepustiti odluku o tome gdje će se i kako liječiti. Osim toga, u samom liječenju je bilo puno nedostataka i nepravilnosti, a medicinski tim koji je sada pod istragom je njegovo preživljavanje prepustio sudbini, po mišljenju stručnog povjerenstva.

