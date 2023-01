NAŠLA MU TUĐE GAĆICE U KREVETU I NASTAO JE LOM! Zbog kocke i boce odao se ljubavnicama, završio je u zatvoru, a osveta jedne prevarene još se prepričava

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jermaine Pennant jedan je od onih nogometaša za koje se plaćala “ulaznica više”. Zlobnici će napisati da je klubove “mijenjao kao žene”, možda nisu daleko od istine, ali njegovi nastupi će se pamtiti. Ali i ekscesi…

Zarada u jednom trenutku i od 100.000 eura tjedno nije bila dovoljna da si osigura budućnost, dapače, ostao je u dugovima. Taman na ulasku u peto desetljeće života ostao je “švorc”, a to može zahvaliti burnom privatnom životu, problemima s kockom, velikom ženskarenje, borba s alkoholizmom.

No hajde, ima i jedna dobra vijest u cijeloj priči. pronašao je sreću s glumicom i manekenkom Jess Impiazzi, okrenuo je novu stranicu. No, idemo malo istražiti kakav je to on život vodio…





Velik novac za dječaka koji se nije snašao

Glumica je bilo u njegovoj postelji. Jedna od njegovih bivših bila je i glumica Jennifer Metcalfe, čiju je dizajnersku mačku ubio njegov pas Akita, pa je na kraju sve to prikrio tako što je s kolegama nogometašima “zakopao tijelo”. Samo jedan od skandala.

Kad kao 15-godišnjak potpišete ugovor od dva milijuna eura, sigurno je lako ispasti iz tračnica. U svojoj prvoj utakmici kao starter postigao je hat-trick, imao je samo 20 godina, a kasnije je priznao da je zatvorio birtiju taj dan u 6 ujutro.

Nakon toga krenuli su skandali. Godine 2005. bio je u zatvoru na tri mjeseca zbog vožnje u pijanom stanju dok je diskvalificiran nakon što je mercedesom svog prijatelja udario u stub rasvjete.

Nakon mjesec dana pušten je iz zatvora i ušao je u povijest Premier lige jer je igrao s elektronskom narukvicom na gležnju. Njegov Birmingham City stao je uz njega, a karijeru je nastavio velikim transferom u Liverpool.

Tad je zaradio golem novac, igrao je i finale Lige prvaka, ali onda pada u nemilost…









Pamti se i nevjerojatna scena. Tijekom noćnog provoda u Španjolskoj zaboravio je na svoj Porsche, pa ga je pokupio – pet mjeseci kasnije.

Ljubavni život? Alice Gudvin, bivša supruga, svašta je morala trpjeti, ali pamti se osveta jedne druge. Amii Grove, glamurozni model, bila je ljutita nakon što je zatekla tuđe gaćice u njegovu krevetu, pa ga je zaključala u stanu, pobacala 30.000 eura vrijedne njegove dizajnerske odjeće kroz prozor i razbila njegov voljeni X-Box.









Bio je velika nada, ali nakon 15 klubova u 19 godina, stigao je kraj. Završila je karijera bez očekivanog vrhunca, barem za neke koji su to očekivali od njega.

Na kraju je dobio priliku u Big Brotheru da zaradi neke novce. Ali nije ga spasilo.

Početkom godine Okružni sud Birminghama izdao mu je nalog za bankrot, dužan je na sve strane.

“Mogao sam biti milijarder. Napravio sam toliko pogrešaka. Prozvali su me lošim dečkom, ali bio sam samo nesiguran klinac koji nije znao što radi”, zaključio je.