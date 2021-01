NAŠI GA DOBRO PAMTE: Hrvatsku vidi u krugu favorita, a njegove riječi će odjeknuti!

Stefan Kretzschmar, nekadašnji veliki njemački rukometni reprezentativac koji se tijekom bogate karijere na velikim natjecanjima često susretao i s Hrvatskom, približio je svoja očekivanja od Svjetskog prvenstva u Egiptu koje počinje danas, a trajat će do 31. siječnja.

Kretzschmara se hrvatski igrači dobro sjećaju iz reprezentativnih okršaja, neki su igrali s njim u klupskim bojama, a i on dobro zna koliko vrijede Hrvati. To je u najavi SP-a kazao u razgovoru za njemački watson, ističući da Hrvatsku vidi visoko i daleko, ali ipak ne na prvom mjestu.

Bivši njemački reprezentativac kao glavnog favorita izdvaja Norvešku.

‘Nakon puno drugih mjesta, vrijeme je da osvoje naslov. Tu je i Danska, naravno, a i uobičajeni ‘sumnjivci’ među kojima su Hrvatska, Španjolska, Francuska‘, izdvojio je Kretzschmar kako vidi rasplet SP-a u Egiptu, dodajući da je tu kao moguće iznenađenje i domaća reprezentacija.

Bivši veliki njemački reprezentativac u krugu kandidata za odličja ne vidi svoje, spominjući da je ova Njemačka ipak jako mlada i da bi joj realni cilj trebao biti plasman u četvrtfinale.

Kretzschmar se u svojoj najavi SP-a dotaknuo i toga da se natjecanje održava iako je koronavirus u punom zamahu, a zbog toga su dolazak u Egipat već morale otkazati dvije reprezentacije, Češka i SAD.

Bivši sjajni igrač Njemačke ima stav da se ipak treba igrati, što će odjeknuti s obzirom na to da ima i puno drugih mišljenja, a svoju zabrinutost uoči ovog SP-a iskazali su i igrači.

‘Postoji više razloga zašto tako mislim. Naravno, može se gledati je li to najbolje s moralne strane u ovim danima, voljan sam saslušati drugačije argumente. No, isto tako vjerujem da smo se u 2021. već naučili na život s ovim virusom. Imamo koncept i načine kako se korak po korak možemo vraćati normalnom životu. Svjetsko prvenstvo poput ovog, koje se igra u tzv. ‘balonu’, može biti pozitivan primjer i nadam se da ćemo 31. siječnja moći pogledati unatrag i reći da je to bilo dobro SP’, smatra Kretzschmar.