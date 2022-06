‘NAŠA DJECA SANJAJU DA JE RAT ZAVRŠEN’ Popularni Ukrajinac ‘raspao’ se na temu Putinove agresije

Autor: Andrija Kačić Karlin

Večeras je jedna velika i bitna utakmica. Škotska će na Hampden Parku u Glasgowu ugostiti Ukrajinu u polufinalnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru koja se igra u studenom i prosincu 2022. godine. Dvoboj Škotske i Ukrajine počinje u 20.45 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Pobjednik ove utakmice igrat će u finalu protiv Walesa, koji je bio bolji od Austrije rezultatom 2:1.

U najavi utakmice, u hotelu Hilton u Glasgowu govorio je nogometaš Manchester Cityja i reprezentacije, Ukrajinac Oleksandar Zinčenko.





Suze su krenule

Pritom nije mogao suspregnuti teške emocije na press konferenciji. Jasno je i zašto, zbog okrutnih ratnih događanja u njegovoj domovini, Ukrajini.

Zinchenko was brought to tears talking about his country 🥺🇺🇦 pic.twitter.com/vkLe473XWi — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2022

U jednom trenutku pred novinarima Zinčenko se rasplakao kao malo dijete. Jecajući je pričao:

„Razgovarao sam s ljudima iz različitih zemalja, iz cijelog svijeta, razgovarao sam i s ukrajinskom djecom koja jednostavno ne razumiju što se događa u Ukrajini, ali kažu jedno: ‘sanjam da je rat gotov’. Što se tiče nogometa i reprezentacije, imamo svoj san, a to je nastup na Svjetskom prvenstvu. Želimo to dati našim ljudima, oni to zaslužuju u ovako teškom trenutku”, rekao je Zinčenko.