NAŠ NAPADAČ U ELITI: Hrvat na Transfermarktu ispred Ronalda i Messija

Autor: Mario Lacković

U fantastičnom ambijentu poljudskog stadiona Hrvatska je uvjerljivo nadjačala Mađarsku 3;0. Modrić je zabio prvi pogodak, a dva preostala sjajni Bruno Petković. Prvi petom, vjerojatno je to najljepši pogodak ovog kruga kvalifikacija.

A da je postao jako zanimljiv Dinamov napadač pokazuje današnja posjeta na stranici Transfermarkt. Tamo je Petković popularniji od dva najbolja svjetska nogometaša: Lea Messija i Cristiana Ronalda.

“Lijep je osjećaj, trenutno živim prelijepe dane svoje karijere. Dugo sam ostao budan poslije utakmice, nije mi bilo lako zaspati, ali nisam dugo spavao. Kako se osjećam? Malo umorno, ali odradio sam ujutro regeneraciju i teretanu, pa je sve OK. Spreman sam za daljnje izazove.”

“Da, pogledao sam oba pogotka na snimci, zanimalo me kako je to ispalo. Gol petom? Iskreno, bilo je to puno teže napraviti, nego kako mi to izgleda na snimci. Lopta je išla polako, čak malo iza mene, ali sam dobro reagirao. Drugi gol? A čim sam iskoristio onaj kiks mađarskog braniča, znači da sam na neki način i očekivao njegovu pogrešku. Ma prezadovoljan, dva gola za reprezentaciju se pamte.”

Kada smo već kod novaca, na Transfermarktu trenutačno stoji da je Petkovićeva tržišna vrijednost osam milijuna eura, međutim, riječ je o procjeni unešenoj 16. rujna, koja definitivno ne odgovara pravom stanju stvari.