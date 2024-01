Napravio je skandal u Zagrebu zbog kojeg su ga pratili komunisti: ‘Ma to su sve politički izrežirali’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jednostavno, bio je neizostavni dio zagrebačkog sportskog i javnog života osamdesetih godina. Sjajan vratar, zanimljiv i osebujan tip. I danas se iz Švicarske, gdje živi i radi baš s golmanima, nerijetko javi, sa zagrebačkim uspomenama. Milan Šarović je tema ovog feljtona o asevima…

Iako je iz Zrenjanina, gdje je počeo karijeru, o Zagrebu ima samo riječi hvale, a nerijetko se čuje i s ljudima iz Hrvatskog nogometnog saveza ako se na švicarskoj nogometnoj sceni pojavi neki dobar mladi nogometaš hrvatskih korijena…

Bio je dugogodišnji vratar i Dinama i Zagreba. Onako visok, ugodan i zgodan, žene bi se zatresle kad bi ga vidjele, bio je sklon paradama, ali i nogometnim modnim ekstravagancijama. Recimo, on je bio prvi vratar u svijetu koji je nastupao u potpuno bijeloj opremi. No, tome malo kasnije.

Veliki as ovih prostora

I tako, Milan Šarović je među Dinamove vratnice prvi put stao 24. veljače 1974. godine u ligaškom dvoboju protiv Olimpije. Za Dinamo je do 1977. godine upisao 62 službena nastupa. U Dinamo je stigao iz Proletera iz Zrenjanina.

“Milan Šarović je bio izvrstan golman, ali kao golman sklon ekshibicionizmu”, “Zagreb ima momka popularnijeg od Bob Dylana – Šarović Milana”. “Zagreb bez Šarovića je kao kesten-pire bez šlaga”, tako je nekada za Šarovića govorio pokojni radijski reporter Ivo Tomić. Milan danas živi u Zürichu, ima svoju vratarsku akademiju…

Sjećamo se tih dana, dok je branio u Dinamu često se izmjenjivao na vratima sa Želimirom Stinčičem. Jednu utakmicu bio bi pravi junak, drugu bi upropastio kiksevima. I potom je 1977. godine otišao u Zagreb. Tu je već bio bolji, konstantniji, slovio je kao beskompromisan u duelima, nenamjerno je kao golman startovima slomio nogu i Draganu Džajiću i Ivanu Gudelju.









Bio je tema Saveza komunista

No, nije sve bilo tako idealno. U Zagrebu je tih godina izlazio studentski list ”Polet„. S posebnim stilom pisanja i načinom plasiranja informacija u javnost.

I tako dok je Milan Šarović branio za Zagreb postao je priča mjeseca u bivšoj državi, kada se prigodom intervjua fotografirao za studentski list „Polet” posve gol. Fotografije su sablaznile javnost, o svemu se pričalo i na Centralnom savezu komunista Hrvatske. Izvrsno je on to podnio, a te njegove „fotke„ bile su tema mjeseca u Zagrebu. O tome svemu Šarović je pričao:









“Ja sam Srbin, rođen sam Srbiji, u Lazarevu a najljepše uspomene nosim iz Zagreba. Tamo sam se oženio, tamo mi se 1978. godine rodio sin Filip, stekao sam puno prijatelja…, i jedna jedina neugodnost koja mi se u Zagrebu dogodila bile su te fotografije”.

Nije sve na tome stalo: “Mora se nešto znati, ja uopće nisam znao da me fotografiraju, jer nisam vidio kameru. Nisam ekshibicionist, ne bi mi palo na pamet tako se pokazivati. U svlačionicu su ušla dva-tri mlada dečka, jedan je nosio fotoaparat ispod kaputa i potajno me fotografirao. Fotografije su objavljene u novinama, pa sam tužio taj list i dobio spor. Zastupao me Silvije Degen”, riječi su Šarovića.

U vrijeme skandala već je bio u braku (jedan od vjenčanih kumova bio je Drago Rukljač) i uživao je bezuvjetnu potporu supruge, kao i tadašnjega trenera Zagreba Dražana Jerkovića: ”Pokojni Draža Jerković mi je inače bio najbolji trener u cijeloj karijeri. Bio sam mu zahvalan jer je čvrsto stao uz mene i vjerovao mi„!

Priča o njegovom bijelom dresu, majici i gaćicama isto je bila tema mjeseca na sportskoj sceni bivše Jugoslavije; “Htio sam razbiti sam monotoniju crnila, jer su nogometni vratari do tada uglavnom na sebi imali crnu opremu, a prije toga je, kao uvod u “golmansku revoluciju u bijelom”, kako su moj potez nazvali novinari, bila bijela kragnica na crnom dresu. I po tome sam bio poznat”

Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju Jugoslavije. Prestao je braniti tek u 44 godini, u Švicarskoj. Pa se posvetio trenerskom poslu. Odgojio je cijelu plejadu vratara koji su došli do švicarske prve lige, ali i do reprezentacije. Danas ima 74 godine.