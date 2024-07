Naprasno je napustio Beograd i ratovao za Hrvatsku, a velika tragedija ostavila mu je doživotni ožiljak

Autor: K.I.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija bit će definitivno jedna od velikih hrvatskih uzdanica za osvajanje medalje na Olimpijskim igrama u Parizu. ‘Barakude’ su se 2012. godine u Londonu okitile olimpijskim zlatom, u Riju su osvojili srebro, dok su u Tokiju završili na četvrtom mjestu. A u Pariz dolaze kao aktualni svjetski prvak i europski doprvak.

A izbornik te sjajne hrvatske reprezentacije je Ivica Tucak (54), koji je kormilo preuzeo u rujnu 2012. godine. Otad se okitio silnim medaljama. Vodio je Hrvatsku do zlata na svjetskim prvenstvima 2017. i ove godine, do srebra na Olimpijskim igrama u Riju, kao i do zlata na Europskom prvenstvu 2022. godine. U trofejnoj kolekciji s hrvatskom reprezentacijom još mu nedostaje tek olimpijsko zlato.

A mnogima nije poznata priča kako je aktualni hrvatski izbornik trebao početkom devedesetih godina zaigrati za Crvenu zvezdu s kojom je potpisao četverogodišnji ugovor. Ali kada je počeo rat i raspad bivše Jugoslavije odlučio je raskinuti suradnju i napustiti Beograd. Bila je to odluka zbog koje, kako sam kaže, nije požalio.

Rat je sve prekinuo

“Potpisao sam ugovor za Zvezdu pred rat na poziv trenera Nikole Stamenića koji me trenirao u reprezentaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije i uspjela napraviti veliku momčad. Otišao sam na njegov poziv sa željom da napravim napredak u karijeri, ali rat je sve prekinuo”, prisjetio se svojevremeno Tucak u ‘Podcast Inkubatoru.’

“Nakon godinu dana, u svibnju 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tijekom ljeta, kratko otišao igrati u Švicarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora osim uzeti pušku u ruke i sudjelovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osjećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četverogodišnji ugovor”, objasnio je Tucak.

“Ja sam živio u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu… Bilo je teško trpjeti. Da se sutra opet dogodi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i obrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvijek”.

Ožiljak za cijeli život

A život hrvatskog izbornika obilježila je i strašna obiteljska tragedija koja datira iz 2005. godine. On i supruga Mirjana su 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu.









“To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu”, rekao je svojevremeno Tucak za Jutarnji list.

“Samo oni koji su takvo što proživjeli, znaju o čemu pričam. Osjećao sam se kao da netko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovjek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovjek može doživjeti. Prošlo je dosta vremena, ali dan danas to ne mogu u potpunosti osvijestiti, zašto se to moralo dogoditi?!”, dodao je najdugovječniji hrvatski izbornik u loptačkim sportovima.

Početak i kraj u Šibeniku

Igračku je pak karijeru započeo u rodnom Šibeniku, igrao je s Pericom Bukićem u Solarisu, 1989. prešao je u Crvenu zvezdu, potom igrao u Šicarskoj za Bisone Lugano. Vratio se u Šibenik 1993. gdje je ostao dvije godine, a potom je igrao u Italiji (Palermo, Como, Genova, Milano…) do 2002. godine, pa se vratio u Hrvatsku gdje je dvije godine proveo u redovima Medveščaka. Karijeru je završio 2005. godine u rodnom Šibeniku.