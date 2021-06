NAPOKON POBJEDA: Sandra Perković dobrom formom najavila Tokyo

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković, pobijedila je u bacanju diska na mitingu Dijamantne lige u Firenzi, s pristojnom daljinom od 68.31 metara i tako najavila povratak u formu prije Olimpijskih igara.

Perković je najduži hitac od 68.31 metara bacila u drugoj seriji, ali joj je pobjedu donio onaj od 66.90 iz šeste serije, s obzirom na to da po novim pravilima pobjednika odlučuju hici prve tri u šestoj seriji. Sandra je u prvoj seriji dostigla 67.70 metara, a imala je i tri prestupa.

Sandra Perkovic wins the women's discus at the Diamond League in Florence with a season's best 68.31m (66.90m in the 'final 3' round). #GoldenGala

