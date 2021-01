NAPOKON JE POTPISAO: Sapunica Mesuta Özila završila ugovorom s Turskim velikanom

Napokon se završila sapunica o odlasku Mesuta Özila iz Arsenala, nakon što ove sezone nije odigrao niti jednu utakmicu za svoj klub pošto ga trener Arteta nije prijavio niti za jedno natjecanje.

Tako je danas potvrđeno kako je Nijemac turskog porijekla potpisao ugovor sa Fenerbahčeom.

OFFICIAL: Arsenal confirm Mesut Ozil has joined Fenerbahce on a permanent deal pic.twitter.com/WQn5bMjFEU

— B/R Football (@brfootball) January 24, 2021