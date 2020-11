NAPETO U SRBIJI: Hrvatska senzacija u Beogradu bila je milimetrima daleko!

Split je bio na pragu velikog iznenađenja u gostujućoj utakmici protiv Crvene zvezde u sedmom kolu ABA lige. Splitski Žuti su na teškom gostovanju u Beogradu izgubili sa 78:76, a odluka je pala u gustoj završnici u kojoj nije puno nedostajalo do velikog hrvatskog slavlja.

Split je u svojem posljednjem napadu mogao do pobjedničkih poena, no Marko Luković sedam sekundi do kraja nije zabio tricu. Sani Čampara je nakon skoka u napadu probao za dvicu, ali ni taj šut za izjednačenje nije donio sreću.

Crvena zvezda se jedva izvukla u utakmici u kojoj su Žuti rano stigli do prednosti, a nekoliko puta bježali su i do dvoznamenkastog rezultatskog plusa. Ipak, nisu izdržali do kraja.

Najefikasniji igrač Crvene zvezde bio je Johnny O’Bryant (18 poena, šest skokova). Žute su vodili Marko Luković (25 poena, pet skokova) i Antonio Vranković (21 poen, 12 skokova).

Split nakon ove utakmice ima tri pobjede i četiri poraza, a s takvim učinkom trenutno se nalazi na petom mjestu. Crvena zvezda je prva sa svih sedam pobjeda.