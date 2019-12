NAPALJENI MANCHESTER PORAZIO MOURINHA: Rashford briljirao

Došao je i taj dan. “The special one” se vratio na otok premda s njega dušom nikada nije ni otišao. Najveće uspjehe je ostvario na poluotoku, tj. njima dvama, prvo na Pirinejima s Portom, potom i na Apeninima s Interm uspjeva osvojiti Ligu prvaka.

S Realom mu za čudo to nije pošlo za rukom a ni na otoku se nije proslavio. Vodio je Manchester United koji poslije odlaska Sir Alexa Fergusona nikako da se sa stramputice vrati na stare staze slave.

Poslije podugačkog odmora Portugalac se ponovno aktivirao i to u Tottenhamu koji je izgubio strpljenje s Pochettinom.

Utakmica između njegovog bivšeg kluba privukla je mnogo pažnje jer se oba kluba čupaju iz rezultatske krize, a deblji kraj izvukao je nesretni Jose.

Njegova pojava ili nesšto sasvim drugo, inspiriralo je Rashforda koji je s dva pogotka riješio susret na Teatru snova.

Poveli su domaćini nakon neodlučnosti obrane Tottenhama koju je golčinom, točnije snažnim i preciznim šutom s lijeve strane iskosa, u vodstvo u 6. minuti pretvorio spomenuti Rashford.

Gosti su izjednačili u 39. minuti golom Dele Allija kojeg je korisnije pogledati i u izvedbi uživati, nego napinjati vijuge u pokušaju vizualizacije remek djela kojeg je ovaj Englez napravio. Lopta je nakon pritiska Manchesterova gola parabolom pala do njega, a ovaj ju je mekano podigao između dvojice obrambenih igrača koji su ostali leđima okrenuti prema svome golu. Totalno neprirodno. Loptu je samo trebalo šutnuti u gol, što jeRashford i učinio prije nego mu je Gazzaniga skratio kut.

Ipak, da veselje ostane u Manchesteru pobrinuo se u 49. minuti svojim drugim ukazanjem Rashford. Poslije prodora s lijeve strane, odnosno Tottenhamove lijeve, na nogu mu unutar šesnaesterca staje Sissoko. Rashford odbacuje vjerovanje u vile, divove i svako praznovjerje. Uzima loptu i sam izvodi kazneni udarac za konačan rezultat, Manchester United – Tottenham, 2:1.

Spursi su imali posjed u svojim nogama (54%) ali sa 7 udaraca naspram 5, domaćini su bili konkretniji. Tottenham je imao i više točnih dodavanja, no kako to obično biva, na kraju se “mrtvi” broje.

Manchester United je ovom pobjedom pretekao Tottenham na tablici i sada sa bodom više zauzimaju šesto mjesto dok je Tottenham na osmom mjestu. Ironično ali istinito, Jose je pomogao Manchesteru, ali na krivi način.

Best performance of the season from Manchester United as they defeat Tottenham with two goals from Marcus Rashford. The negative is that it offers Ed Woodward and the Glazers with an excuse to extend Ole Gunnar Solskjær’s reign as manager. #MUNTOT https://t.co/IKTxwxiadS pic.twitter.com/E774Dc5yhw

— Duncan Castles (@DuncanCastles) 4. prosinca 2019.