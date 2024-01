Napali su Luku Modrića, na udaru je žestokih kritika: ‘Starče, vrijeme je za mirovinu’

Nakon polufinalne utakmice španjolskog Superkupa između Real Madrida i Atletica u Rijadu na meti kritika našao se Luka Modrić. Premda je odigrao dobrih 67 minuta prije nego li ga je zamijenio Toni Kroos, te je asistirao za gol, španjolska Marca istaknula je jedan negativan detalj.

Konkretno, u svom su tekstu naveli da je Modrić u gradskom derbiju bio najzapaženiji po detalju iz 37. minute utakmice kada ga je Antoine Griezmann poslao u prazno, te nakon toga zabio sjajan gol. Taj trenutak možete pogledati OVDJE.

“Griezmann je izveo remek-djelo u to tako što je na stražnjicu poslao mitskog Modrića i to nakon što ga je petom poslao u prazno”. Modrić je na web-portalu Marce ocijenjen sa slabom peticom (od maksimalnih deset) uz komentar: Griezmann ga je izvozao kod golčine. Modrić je pokušavao igrati, ali nije imao snage ni prostora, a Real je proigrao kada je izašao, a ušao Kroos. Nije za prvih 11 u ovakvim utakmicama.”

You know, who has the best view of that Griezmann’s goal?Who enjoyed that Atletico Madrid’s goal the most?

