NAPADALI SU GA, ALI ON IM JE OČITAO LEKCIJU! Najviše ih iritira kad spomene ‘poniznost’, ali oni to nikad neće shvatiti…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Uskoro će završnica Lige nacija, u nizozemskom Rotterdamu i Enschdeu od 14. do 18. lipnja. Hrvatska igra polufinale protiv Nizozemske, pobjednik će na boljeg iz dvoboja Španjolske i Italije. Nakon što je Hrvatska pod vodstvom Zlatka Dalića osvojila srebro i broncu na svjetskim smotrama nekako spontano nam se nameće misao, pa zašto Hrvatska ne bi osvojila Ligu nacija. Ako je bila druga i treća na svijetu zašto ne bi osvojila i Ligu nacija?

Uostalom, Zlatko Dalić ne bježi od te ambicije, ali ne izgovara ju stalno i na sav glas. Militaristički gledano, navijao je za to da ”djeluje iz pozadine”. Tek je zadnjih godina u žiži javnosti, prije toga bio je u tamnijim zapećcima javnog života. Barem kod nas…

Ruku na srce, Zlatko Dalić, 13. izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, od svih svojih prethodnika po svom ustoličenju bio je najmanje znan u javnosti. Što i ne mora biti čudno, igračka karijera bila mu je mahom još za bivše države, a kao stručnjak se ponajviše ostvario na Bliskom istoku. I danas, kad je postao slavan, najslavniji naš izbornik ikada, detalji njegovog životnog puta teško izlaze na svjetlo javnosti. Što i ne mora biti čudno s obzirom u kako užurbanom i imperativnim uspjehom opterećenim okolnostima živimo.





Nije bio poznati nogometaš

Kakav je Dalić bio nogometaš? Dobar! Ne, nije bio među najboljima, ali je bio igrač, vezni igrač, kojeg su treneri voljeli. Ipak, dugo je tražio svoju afirmaciju, na mnogim stranama.

Došao je u Hajduk iz Troglava kao sedamnaestogodišnjak (1983.), trsio se, trudio no teško je dolazio do prve momčadi. Odaslan je na posudbu u vinkovački Dinamo 1986. godine, no sljedeće godine opet je vraćen u Hajduk. Gdje mu nije pružena prava prilika, bio je to tada jaki Hajduk Stanka Poklepovića koji je dolazio do četvrtfinala Kupa Uefa, ispavši nesretno od Waregema. Nakon jedne sezone u Hajduku gdje je za prvu momčad odigrao tek nekoliko utakmica otišao je u podgoričku, tada titogradsku Budućnost.

Nije se bojao izazova, novih sredina, potvrđivao je to i kasnije i kao igrač i kao trener. Odigrao je sezonu za Budućnost, a onda je transferiran u mostarski Velež gdje je u dvije sezone dosta igrao, no srce i um su htjeli više.

Promijenila se država, sve se izokrenulo, a Dalić je otišao u varaždinski Varteks koji je dekretom ubačen u Prvu hrvatsku nogometnu ligu, a Dalić je postao jedan od zaštitnih znakova novog prvoligaša koji je mnoge iznenadio kvalitetom.

Četiri sezone igrao je za Varteks, više od sto utakmica, zabio i više od desetak golova, briljirao u nekim dvobojima i opet je stigao poziv iz splitskog Hajduka. U trećem navratu našao se u Hajduku, ne i snašao. U dvije sezone je igrao, no nije bio naročito u prvom planu pa se opet vratio u Varteks gdje je odigrao još dvije sezone, a završio je igračku karijeru s 34 godine.

Nije dvojio, želio je biti trener.









Sjećamo se jednog razgovora s njegovim kolegom, danas i pomoćnikom u reprezentaciji, Marjanom Mrmićem, sjajnim vratarom koji je došao i do reprezentacije u Blaževićevom mandatu.

“Bit će Dalić pravi stručnjak, voli učiti, voli pitati, a kad je bio igrač stalno se nešto raspitivao, čudio, usvajao znanja, nema trenera i igrača kojeg ne bi nešto pitao. Nekima je bio dosadan, nije posustajao”.

Činilo nam se to tada kao neki usputni zaključak suigrača.









Bio je i trener i sportski direktor Varteksa, a u središte pozornosti počeo je dolaziti kao pomoćnik Ćire Blaževića u Varteksu. Sjećamo se Ćirinih riječi:

“Uzeo sam ga jer je bio simpatičan, drag i znatiželjan. Vidio sam i da je vrijedan. A da me stalno nešto pitao, jest. Sve ga je zanimalo. Puno sam mu govorio da je silno bitno kakav dojam ostavlja i kod igrača i kod novinara i kod uprave kluba. Ako ćete pravo i onda mi je djelovao prepristojno, mora biti malo rauber. Zato i ističem da mu ona isprika Kramariću nije bila potrebna. Uglavnom, osjetio sam da je veliki radnik, a takvog pomoćnika svaki trener voli imati”.

Njegova posvećenost nogometu mnoge je impresionirala. Pa i njegovog prijatelja, reprezentativca i sakupljača umjetničkih djela, Davora Vugrineca:

“Zlatko Dalić je čovjek koji zna samo za nogomet. Kad ne radi, on gleda utakmice. Svatko od nas ima neki ispušni ventil, a njemu je nogomet i posao i razonoda. Već kao igrač nije dolazio na treninge isključivo da bi ih odradio, čim bismo izašli s terena, uzeo bi bilježnicu i zapisao sve što smo taj dan vježbali. Tako je napravio cijelu knjigu treninga koje su izvodili Branko Ivanković i Luka Bonačić. Kasnije je učio od Blaževića, zatim se sam afirmirao vrlo brzo. Čak mislim da je prerano prestao igrati, ali htio je tako napraviti, da se čim prije primi struke”, kaže Vugrinec.

Sada Dalić kao izbornik priznaje jednu činjenicu. Sanjao je voditi reprezentaciju, nije se nudio, ali je sanjao i da se dokaže u Hajduku, a to se umalo dogodilo 2013. godine kada je bio gotovo izabran za sportskog direktora.

Trenirao je prije toga Rijeku, albanski Dinamo iz Tirane, koprivnički Slaven Belupo, bio pomoćni trener izborniku mlade hrvatske reprezentacije Draženu Ladiću, no kad je otišao u Aziju više se nije vratio – radio je u Al Faisalyju, Al Hilalu i u Al Ainu.

Dok je bio klupi Al Faisalyja proglašen je najboljim trenerom Saudijske Arabije i to ispred imena poput Waltera Zenge, Erica Geretsa i Gabriela Calderona.

“Nakon što sam završio epizodu u Emiratima imao sam mir, neku vrstu ležernosti, međutim nakon jednog poziva je postalo sve drugačije. Kada su me novinari u prošlosti pitali što je moj cilj, rekao sam da se jednog dana želim vratiti u reprezentaciju. Nisam mogao propustiti priliku koja mi se sada ukazala. Uostalom, svaki trener ima san da jednog dana vodi svoju zemlju. Da, i Hajduk je moja želja, ne vidim u tome ništa loše”, govorio je Dalić.

U trenucima otvorenosti iskreno je govorio:

“Nema tu velikih tajni. Da postanem ovo što sam danas uloženo je mnogo truda i ulaganja. Ja sam prije sedam godina otišao u Saudijsku Arabiju, tada nepoznat svijet za mene i sve što sam postigao je isključivo zasluga mene i moje obitelji. Nisam imao ni menadžera, ni PR-a, ni agenciju iza sebe. Sve je isključivo bila stvar rada i truda. Na tom putu je bilo i teških životnih trenutaka zbog kojih bi neko možda i odustao od svega, ali ja nisam odustajao. Kuću u Livnu sam napustio kao dijete i imao sam jasnu viziju da želim nešto napraviti od svog života. Borio sam se i to mi se isplatilo. Tako ja na to gledam”.

Nikad sunce nije izašlo slučajno u ponoć. Pa tako nije slučajno što je Zlatko Dalić postao “izbornikom svih izbornika”, nadmašivši i svog učitelja, “trenera svih trenera”, Ćiru Blaževića.

Uostalom, temelj cjelokupnog svjetskog napretka leži u činjenici da učenici nadmašuju svoje učitelje, a upravo se to i dogodilo u konkretnom slučaju s hrvatskom reprezentacijom. Zlatko Dalić počeo je, ne raditi kao trener, već samo šegrtovati baš kod Ćire Blaževića, davno još u varaždinskom Varteksu. I baš taj podatak daje dodatnu, dijamantnu, notu ovoj priči u kojoj uživamo, osjećamo se sretni i ponosni, na koncu i ludujemo.

Zlatko Dalić kao Ćirin učenik možda nije naučio sve što Ćiro zna, ali je preuzeo karmu čovjeka koji je Hrvatsku zamalo doveo do krova svijeta. I kad je osjetio da za njega u hrvatskom nogometu nema mjesta, a i sam Dalić je pričao kako se otisnuo u inozemstvo jer ne može trpjeti stanje u našem nogometu, radio je čuda daleko od očiju naše javnosti. Bez ikakve mogućnosti da postane bitan čimbenik našeg nogometa.

Zaboravljen, ali predan svom poslu – Zlatko Dalić radio je i zarađivao novac, učio i trenerski zanat i jezike da bi ga se pozvalo u Hrvatsku kao plod čistog slučaja. Ruku na srce, bio je pozvan da preuzme hrvatsku nacionalnu momčad u delikatnom trenutku, nakon što je s trojicom izbornika ista tonula i glavinjala. Igor Štimac, Niko Kovač i Ante Čačić nisu se jednostavno snalazili s igračima osebujne kvalitete i silne reputacije. I ne treba njih odveć optuživati za to, jednostavno je ova momčad tražila nekoga tko će joj “leći”, odgovarati, sjesti.

I dobila je to u Zlatku Daliću, skromnom treneru koji se znao oduprijeti i interesnim sukobima u Savezu, a k tome je svojim ponašanjem homogenizirao i navijače. A zašto je on tako homogenizirao navijače, a oni prije njega nisu? Dalić je preživio i udar Zdravka Mamića… Dalić je i pod cijenu vlastitog posla inzistirao na svojim pomoćnicima, a njegov izbor Dražena Ladića za pomoćnika koji je bio najnepoželjnija osoba u Savezu i okolici – bila je točka ključanja. Koju je “Dala” preživio. Da bi on sve na koncu zaokružio izborom igrača kojeg nije morao ni objašnjavati. Jer, zvao je pod hrvatski stijeg samo one najbolje, one koji igraju redovito u svojim klubovima.

Mediji koji znaju biti itekako nepravedni i bezobrazni poštedjeli su Dalića svojih gluposti pa i u tome treba gledati Dalićevu moć i sposobnost javnog komuniciranja.

No, jedna je istina kada je riječ o momčadskim sportovima. Igrači, družina, momčad moraju primiti trenera kao svog, samo u tome je tajna uspješne koegzistencije trenera i igrača. “Nema pokvarljivije robe od igrača”, još davno je za slavnog i jakog Hajduka govorio trener Tomislav Ivić, aludiravši kako je teško jednom treneru raditi u jednom sportskom kolektivu.

“Ono što se lako kvari mora se čuvati”, dodao je potom Ivić.

Eto, upravo u ophođenju sa svojim igračima Dalić se pokazao kao velemajstor. Gdje ćete većeg priznanja za vođu jedne momčadi nego kada vam ta ista momčad oda priznanje za eliminaciju nekoga od igrača, kao što se to dogodilo s Kalinićem i Rebićem. Jer, i kapetan i svi igrači aklamativno su primali odluke Dalića, ma možemo ići toliko daleko jer smo upućeni – čak su mu to i sugerirali.

Ipak, ono što kod Dalića najviše impresionira jest njegova skromnost i poniznost. Dok bi drugi uživali u svjetlima pozornice, Dalić kao da se odmiče od stvarnih događaja. Sad je jasno i zašto, on nije niti medijski guru, nije ni zvijezda, nije ni junak, on je samo obični trener koji zacijelo glasnije govori samo za vrijeme treninga. On zna svoj posao i zna da ga samo to znanje drži u sedlu. Ostala prenemaganja i foliranja, čega na našoj javnoj sceni ima napretek, i to poslije ispodprosječnih i prosječnih dosega, Dalića ne zanimaju.

I zato ga za Ligu nacija zanima samo trijumf. Baš kao i kod nas, navikao nas je na vrh.