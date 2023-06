NAPADALI GA DA JE ČETNIK, A ONDA JE MILOŠEVIĆU OKRENUO LEĐA! ‘Preko noći sam svojima postao kriminalac’

Autor: Ivor Krapac

Puno je velikih karijera koje su u jednom trenutku naišle na zastoj, a u jednoj takvoj, za sportskog velikana bolnoj priči, sve se zbivalo prije olimpijske godine u kojoj se nadao nastavku priče iz ranijeg dijela karijere – prije nego se sve zakompliciralo.

U središtu situacije u kojoj mu se rušio svijet našao se Andreas Goldberger, danas 50-godišnji nekadašnji austrijski skakač na skijama, koji je na velikim natjecanjima postao zvijezda u središnjem dijelu ’90-ih.

Nakon raspada nekadašnje Jugoslavije, bjesnio je tada rat nedaleko od Goldbergerove domovine, a dok je on pobjeđivao na poznatim skakalištima i letaonicama, vjerojatno nije ni slutio da će koje godinu kasnije postati upleten u ratnu priču, makar posredno.





Sve krenulo od mučne afere

Za Goldbergera je sve što se okrenulo protiv njega počelo od njemu ružne i mučne afere. Tijekom 1997. godine našao se pod optužbom za uzimanje kokaina, a nakon što je to priznao, krovna austrijska organizacija u njegovu sportu suspendirala ga je na šest mjeseci.

Veliki sportaš tražio je rješenje za sebe, nije htio pauzirati, a u to vrijeme se putem posrednika među kojima se spominjao i veliki bivši srpski tenisač Slobodan Živojinović spojio s režimom u Beogradu. Krenuli su razgovori o tome da Goldberger prijeđe pod zastavu tadašnje SR Jugoslavije, na pregovorima na kojima je sudjelovao i brat Slobodana Miloševića, a sve je za austrijskog majstora već bilo pripremljeno za bijeg.

Spominjalo se i da je već dobio putovnicu tadašnje države sa središtem u Beogradu, još pod režimom Slobodana Miloševića, no potom se za Goldbergera sve zakompliciralo – zbog čega je na koncu Miloševiću i njegovima okrenuo leđa.

NDD (29.11.): DF/SFRJ Jugoslavija (1943), Vuk Drašković (1946), Dušan Šešok (1953), Andreas Goldberger (1972) pic.twitter.com/471Yhrz3Ww — Brut Plan (@BrutPlan) November 29, 2016









Pritisak u domovini velikog sportaša postao je jak, kako navijački, tako i medijski, ali i od vlasti, što je utjecalo na korak unatrag i nastavak karijere pod austrijskom zastavom.

Bilo je i medijskih prozivanja da je četnik, u austrijskom listu Die Presse, a sve zbog prozivanja da je jedanput u Srbiji podignuo tri prsta u znak pozdrava, kasnije se opravdavajući da nije znao što bi time mogao izazvati.

Prijetili mu i deportacijom

Nakon što se u Austriji doznalo za Goldbergerove planove, velikom majstoru skijaških skokova tada su prijetili i deportacijom, s opasnošću da izgubi austrijsko državljanstvo ako prihvati ono SR Jugoslavije i nastavi se natjecati pod zastavom te države.









Odjeknula je u to vrijeme ta priča u Goldbergerovoj Austriji, s obzirom na status sportskog velikana koji je stekao uspjesima u ranoj fazi karijere. Nakon što se protiv njega u domovini sve okrenulo, ondje je po vlastitom priznanju imao osjećaj kao da nema natrag nakon kokainske afere u kojoj je tražio izlaz za sebe.

“Bio sam superzvijezda, a onda sam preko noći kod svojih postao kriminalac”, rekao je jednom prilikom, poručujući mladima da se klone droge.

Pod prijetnjom da bi mogao ostati bez austrijskog državljanstva, poznati sportaš je u svojoj priči na koncu izveo preokret i postigao je dogovor za nastavak natjecanja pod zastavom zemlje u kojoj je rođen. Uspjeha nakon toga više nije bilo kao ranije u karijeri. Očito je i afera koja je dovela do zastoja ostavila traga, ali ipak se nastavio natjecati još dugo nakon te njemu silno teške 1997. godine.

Posljednji nastup u Svjetskom kupu skijaša skakača imao je u ožujku 2005.

Veliki uspjesi

Ranije u karijeri, Goldberger je imao 20 pojedinačnih i četiri momčadske pobjede u Svjetskom kupu, a tri puta bio je ukupni pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji.

Ima i po jedno pojedinačno i momčadsko zlato sa svjetskih prvenstava, no glavna bolna točka ostale su mu Zimske olimpijske igre s obzirom na to da s njih nije kući donio najsjajnije odličje. Pamti dvije bronce, po jednu pojedinačnu i momčadsku, 1994. u norveškom Lillehammeru, a do vrha tu nije išlo…