NAPADAČ S ‘BUŠOTINE’ RASTURIO U HRVATSKOJ: Radio u Naftaplinu i bio zvijezda odmah iza Vlaovića i Cvite!

Mali Domagoj je bio uz oca na treningu, starog Rudiku… I gledao ga je kako trpa golove. Jednom, drugom nogom, glavom, lobom. Domagoj je naš današnji hrvatski reprezentativac – Vida. I Rudika je – Vida. Istinska ikona našeg nogometa i Prve hrvatske nogometne lige. Igrao je za Belišće i to fenomenalno! I upravo je Rudika tema našeg feljtona o legendama HNL-a…

Nije ni danas Rudika Vida daleko od nogometa, predsjednik je lokalnog nogometnog Saveza, a kad uzmogne putuje na utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Bez obzira je li njegov sin Domagoj u prvoj momčadi ili ne.

U početnim sezonama Prve hrvatske nogometne lige Rudika Vida je doslovce rasturao.

Rudika rasturao

Primjerice, u sezoni 1993/94 Rudika Vida bio je s 26 golova treći strijelac HNL-a, iza proslavljenih dinamovaca i reprezentativaca Vlaovića i Cvitanovića. O tom razdoblju veli:

„To mi je najbolja sezona u karijeri. Igrao sam za Belišće i usporedno radio u Naftaplinu, gdje sam još dugo radio na održavanju„, govorio je otac Domagoja.

Igrao je Rudika Vida i za Belišće i za Osijek. I uvijek je bio opasan, poseban, onako nenametljiv a u kaznenom prostoru opasan. Nedavno je Hajduk gostovao u Belišću i domaćin Splićanima je bio između ostalih i Rudika Vida. I on je Hajduku znao zapapriti, makar ga je čuvao čuveni Igor Štimac.

Sjeća se on tog događaja.

”Dobili smo ih 2-0, po snijegu do koljena. Napadalo ga. Odgodili smo meč za sutradan. Mi snijeg nismo čistili. Hajduk se nije snašao na tom terenu i mi smo dobili„.









Pa još veli:

„Čuvao me Igor Štimac. Uh, kakav je to branič bio… Ali ipak sam im uspio zabiti„.

Poslije ga je uzeo Osijek, tu se nije proslavio. U 18 utakmica nije zabio niti jedan gol. Zto je bio kralj u Belišću:

„Ja sam vam bio neprilagođeni centarfor, ha, ha, ha. Meni se momčad trebala prilagodit da zabijam golove, a treneri su u Osijeku tražili da se ja podredim momčadi. A to nije išlo. Tako sam se ja brzo vratio natrag u okolne klubove„.

O sinu Domagoju govorio da je i on želio biti napadač, ali…

„I Domagoj je volio biti u napadu, ali kad je došao u nogometnu školu Osijeka, sa 11 godina, bilo je boljih od njega. Rekli su mu hajde u obranu, na desnog beka, napadaj kao bek. I tako je ostao u obrani„.









Iako se pričalo čak da je i Hajduk tražio Domagoja, sin od Rudike je završio u Dinamu.

„Ovo s Hajdukom mi nije znano, a Dinamo ga je odmah uzeo. Čim smo počeli razgovarti. I super je ispalo. Napravio je Domagoj potom sjajnu karijeru. Stariji sin Hrvoje igrao je nešto, ali ne tako uspješno kao Domagoj„.

Danas Rudika uživa u životu, svom miru:

„Imam svoj ranč, zabavljam se. Zapravo, nije to pravi ranč, ali sam uzeo posljednju kuću na kraj Miholjca jer ima veliko dvorište, tu imam i nekoliko pasa koji su moja zabava i čekam mirovinu„… Pa, i predsjednik sam Nogometnog saveza Donjeg Miholjca. Igrao sam dugo nakon tridesete, ali po ovdašnjim mjestima, u Belišću, Donjem Miholjcu, Valpovu. Inače sam radio u Ini, na održavanju strojeva, na proizvodnom polju Beničanci. Došao sam trbuhom za kruhom iz okolice Orahovice i ostao cijeli život u Donjem Miholjcu„.

Tijekom karijere se baš i namučio. Igrao je za prvu momčad Belišća i bio usput u stalnom radnom odnosu. On je toliko bio odgovoran prema svojoj obitelji da nije napuštao posao, nego je zamrzavao radni status u Ini, a po prvoligaškim izletima opet se vraćao na miholjačka naftna polja. Još je igrao za Valpovku kada je Domagoj počeo iskazivati zanimanje za nogomet. Rudika ga je iz Donjeg Miholjca svakodnevno vozio na treninge u pedesetak kilometara udaljeni Osijek, usklađujući svoje radne i sportske obveze. Kakav otac, zar ne?

Belišće je od formiranja hrvatske lige bilo u eliti. U prve dvije sezone Slavonci su zadržali prvoligaški status, a od sezone 1995/96. do 2008/09. konstantno su bili drugoligaši. Danas su stabilan trećeligaš.