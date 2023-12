Namještao je utakmice i bio u zatvoru, a prevario je smrt u dva navrata

Bogata je životna priča umirovljenog njemačkog nogometaša Lutza Pfannenstiela. Ovaj 50-godišnjak i nogometni nomad, koji je čuvao vrata više od 25 različitih klubova tijekom karijere, prošao je uistinu svašta. Zamalo je umro na nogometnom terenu, bio je u zatvoru, a prislanjali su mu i pištolj na glavu.

Pfannenstiela je kao mladog njemačkog reprezentativca u svoje redove želio dovesti Bayern, ali je mladi i nadobudni vratar odbio njemačkog velikana i 1993. godine se otisnuo u Maleziju u redove malopoznatog Penang FC-a. Uslijedili su angažmani u Engleskoj u Wimbledonu i Nottingham Forestu, potom kratka epizoda u Južnoj Africi, pa Finskoj, Singapuru, Novom Zelandu, povratak u Njemačku, da bi opet 2001. godine opet zaigrao u Engleskoj u dresu Bradforda.

U tom periodu doživio je teški sudar s Claytonom Donaldsonom u utakmici protiv Harrogate Towna u prosuncu 2002. godine. Tom je prilikom dobio udarac koljenom u prsa u punom trku, a čak je u četiri navrata prestajao disati. Brzo mu je ukazana pomoć, a liječnik je u jednom trenutku povikao: ‘Mrtav je!!

“Bilo je jako tiho. U pozadini sam nazirao neke siluete, ali nisam mogao shvatiti tko su ti ljudi. Nije mi bilo hladno, osjetio sam toplinu. Osjetio sam da lebdim i nije me bilo srah”, prepričao je kasnije Pfannenstiel svoj dodiir sa smrću.

“Kada sa prisjetim svega mogu reći da sam se ponašao neodgovorno. Bio je to prijelomni trenutak moje karijere”, dodaje Nijemac rodom iz Zwiesela kojem to nije bilo prvi put da se suoči sa smrti. Tijekom igranja u redovima Orlando Piratesa prislonili su mu na ulici pištolj uz glavu.

“Uvijek sam govorio da nisam tražio probleme, da su oni tražili mene. Tada mi je zapravo bilo i normalno da mi prislone pištolj na glavu ili da me ubiju na terenu. Takve stvari se meni događaju”, otkrio je Nijemac koji se 2003. preselio u Norvešku, a potom u Kanadu i opet u Novi Zeland. Sezone 2006/07 branio je boje albanske Vllaznije, a karijeru je okončao 2011. godine u redovima Ramblersa, kluba iz Namibije.

Happy Birthday Lutz Pfannenstiel 🎂

The first player to play on all six continents, playing in ALL these countries:

🇩🇪🇲🇾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇿🇦🇫🇮🇸🇬🇳🇿🇳🇴🇨🇦🇦🇱🇦🇲🇧🇷🇳🇦

He even managed Antarctica when he retired from playing 🤯 pic.twitter.com/UmpNA2zgdk









— GOAL (@goal) May 12, 2019