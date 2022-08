NAKON VRSALJKA ODLAZI JOŠ JEDAN VELIKAN? ‘Brate moj hrabri, tužan sam, ali shvaćam te u potpunosti’

Autor: Dnevno GIŠ

Jučer je kao grom iz vedra neba došla vijest kako se od reprezentacije Hrvatske oprostio Šime Vrsaljko, koji će karijeru nastaviti u Grčkom Olympiakosu.

Vrsaljko je 11. godina igrao u dresu Vatrenih, bio je jedna od neizostavnih karika u pohodu na srebro u Rusiji, ali još veću karijeru spriječile su brojne ozljede, zbog kojih je i naposljetku odlučio reći zbogom reprezentaciji.

Šime je bio, kako se to voli reći ‘dobri duh’ svlačionice, a emotivno se od njega na svom Instagram profilu oprostio Dejan Lovren.





Hvala ti na svemu

“Moj Šime, prijatelju dragi, brate moj hrabri, tužan sam, ali shvaćam te u potpunosti.

U cijeloj svojoj nogometnoj karijeri nikada nisam imao ni blizu nekog prijatelja poput tebe. Znam te u dušu, a tako i ti mene.

Znam da nam svima dolazi kad tad kraj, ali nisam očekivao tako brzo s tvoje strane, red za oproštaj je trebao biti nakon mog, ali pretekao si me. Što reci, HVALA od srca na svemu sto si dao za reprezentaciju. Hvala na svim lijepim trenucima gdje si me nasmijao do suza, hvala ti sto si bio uz mene kada mi je bilo najteže, bezbroj puta me tvoj pozitivni duh podigao na noge, nikada ti to neću zaboraviti. Falit ćeš mi iskreno, ali tu sam za tebe, bilo kad bilo gdje uvijek me možeš nazvati i doletjet ću, osim ako ne završim opet na jet-skiju usred ničega bez vode, e onda…HELPPP sve znaš. Voli te tvoj brat zauvijek”, napisao je Lovren na svom profilu i dao naznačiti kako bi se i on mogao uskoro oprostiti od reprezentacije.