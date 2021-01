NAKON VELIKIH NAPADA ĐOKOVIĆ SE KONAČNO OGLASIO: Poslao pismo koje će odjeknuti svijetom!

Autor: N.M.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković, obratio se javnosti otvorenim povodom brojnih kritika u australijskim medijima i javnosti, kao i na društvenim mrežama.

Đoković je reagirao na pisanja medija, reakciju australskih vlasti, ali i kritikama koje je doživio na društvenim mrežama, povodom pisma koje je poslao Craigu Tileyu, direktoru Australian Opena.

Otvoreno pismo Novaka Đokovića objavljeno i na njegovu Twitter profilu prenosimo u cijelosti:

U svjetlu skorašnjih natpisa u medijima i na društvenim mrežama u vezi mog pismo Craigu Tileyu (direktoru Australijan Opena), želim razjasniti nekoliko stvari. Moje dobre namjere prema kolegama u Melbournu pogrešno su predstavljene kao sebične, teške i nezahvalne. To ne može biti daleko od istine.

Ne tumači se svaki postupak kao ono što zapravo je i nekad kada vidim kako se stvari poslije odvijaju, zapitam sebe treba li ostati po strani i uživati u svemu što imam umjesto da obraćam pažnju na muke drugih ljudi. Ipak, uvijek odaberem da nešto napravim i budem od koristi usprkos posljedicama koje predstavljaju izazov i usprkos nesporazumima.









Istinski mi je stalo do mojih kolega igrača i također razumijem kako svijet funkcionira – tko dobija veće i bolje i zašto je to tako. Zaradio sam svoje privilegije na teži način i upravo iz tog razloga mi je teško da sam gledam kada znam koliko je meni značila svaka pomoć, gest i lijepa riječ kada sam ja bio malen i nebitan u svijetu. Zato koristim svoju privilegiran položaj da koliko god mogu budem od koristi kada je to potrebno.

Oduvijek sam imao vrlo dobar odnos sa Craigeom, poštujem sav trud koji je uložio u to da Australian Open bude mjesto kojem se radujem svake godine. U našem dopisivanju preko emaila iskoristio sam priliku da razgovaramo o potencijalnim poboljšanjima uvjeta za igrače koji su u potpunoj karanteni.

Tu je bilo nekoliko ideja i prijedloga drugih igrača iz našeg grupnog ‘chata’, i nije bio cilj da se ikome našteti, namjera je bila da pomognemo. Bio sam svjestan da su šanse male da se bilo koji naš prijedlog prihvati, baš kao što je odbijen moj zahtjev da budem u karantene sa svojim timom u Melbournu umjesto u Adelaideu zbog striktnih propisa Vlade. Obzirom da nisam mogao biti s drugima u Melbourneu, stavio sam se na raspolaganje da pomognem ako je to potrebno, napisao je Nole.









Zasigurno će biti i dodatnoh reakcija nakon ovog otvorenog pisma najboljeg tenisača svijeta.