NAKON SLABIJIH IGARA LOVREN PORUČIO: ‘Mladi igrači nas ne poštuju!’

Autor: F.F

Nakon slabijih igara hrvatske nogometne reprezentacije u prva tri kola, izbornik Dalić je komentirao situaciju u momčadi. Poručio je kako bi mlađi igrači trebali poštovati starije te da ovo nije mo momčad od prije tri godine i slavlja u Rusiji.

S njim se složio i hrvatski stoper Dejan Lovren, koji se izjasnio u razgovoru za Sportske novosti:

“Izbornik je u pravu. Ne bih ulazio u detalje, ali mislim da se novi dečki u reprezentaciji moraju dokazati. To ću kazati i to smo im mi stariji rekli u lice. Oni se moraju dokazivati iz dana u dan i to ne samo na utakmicama, nego i na treninzima. Ne smiju misliti da su u reprezentaciju došli samo tako, nego da pokažu zašto su zaslužili poziv. Mi stariji igrači to vidimo i dobro znamo da je prije bilo drukčije”, poručio je branič Zenita.

‘Mi smo ginuli na svakom treningu!’

Prisjetio se kako je to izgledalo dok su oni bili mlađi:

“Ginuli smo na svakom treningu samo da uđemo u postavu. Danas novi klinci sve olako shvaćaju i svoj stav prema reprezentaciji i nama starijima moraju promijeniti. Oni to znaju, mi smo im to rekli. Ne krivim ih previše, mladi su, druga su vremena i vjerujem da će sve doći na svoje. Da će se i oni malo opustiti kroz pripreme. Moraju pratiti nas starije”, smirio je situaciju Lovren.









Nakon Svjetskog prvenstva oprostili su se mnogi igrači, a uskoro bi moglo doći do još jedne smjene generacije. Redom su se oprostili Rakitić, Ćorluka, Mandžukić i Subašić:

“Nekad nas respektiraju, a nekad baš i ne. Mislim da sve više postajemo iskreni. Ja ću uvijek svakome reći što mislim i toga se ne sramim. Kad je reprezentacija u pitanju, pravila se moraju poštovati. Ne možeš utakmicu odrađivati sa sedamdeset ili osamdeset posto ili se naljutiti ako nisi u prvih jedanaest.”

Za kraj je poručio da se mlađi igrači moraju ginuti na terenu baš kao i iskusni im suigrači.