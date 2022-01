NAKON SENZACIONALNOG FINALA AUSTRALIAN OPENA: Nadalu na preokretu i rekordu čestitao i Novak Đoković

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Bio je to jedan od najemotivnijih mečeva u mojoj teniskoj karijeri. Ne znam što bih rekao. Za mene je to jednostavno nevjerojatno. Iskreno rečeno, prije mjesec i pol dana nisam znao hoću li se moći vratiti na turneju i ponovo igrati tenis. A danas, pred svima vama, imam ovaj trofej. Ne znate koliko sam se borio da dođem do ovog trenutka, ne mogu dovoljno zahvaliti svima koji su me podržavali, veliko hvala za svu ljubav i podršku”, rekao je je Španjolac Rafael Nadal nakon što je u finalu Australian Open pobijedio Rusa Danila Medvjedeva sa 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 nakon pet sati i 24 minuta igre u Rod Laver Areni. Španjolac je do pobjede došao nevjerojatnim preokretom, postavši prvi tenisač u povijesti koji je došao do 21. pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima.

Nadal se tako za jedan naslov odvojio od Rogera Federera i Novaka Đokovića s kojima je do danas bio surekorder s osvojenih 20 trofeja na najznačajnija četiri teniska turnira. Federera ove godine nije bilo u Melbourne Parku jer se oporavlja od operacija na koljenu, a Đokoviću je bilo onemogućeno boriti se za svoj deseti naslov na Australian Openu, jer nije bio cijepljen protiv Covida-19 te nije ispunio kriterije federalnih vlasti za ulazak na tlo Australije.

“Prije mjesec dana sam rekao kako će ovo možda biti posljednji Australian Open, ali sada imam još energije za nastavak. Ne mogu objasniti kako se sada osjećam, pružit ću sve od sebe, trudit ću se i pokušat ću doći i iduće godine,” rekao je još Nadal.

Zanimljivo, Švicarac Roger Federer i Srbin Novak Đoković čestitali su svom dugogodišnjem suparniku Rafaelu Nadalu nakon što je Španjolac svojim trijumfom na Australian Openu postao prvi tenisač u povijesti koji je došao do 21. pojedinačnog naslova na Grand Slam turnirima.

“Čestitam Rafaelu Nadalu za 21. GS. Nevjerojatno postignuće. Uvijek impresionira njegov borbeni duh koji je prevladavao i ovaj put”, poručio je Đoković.