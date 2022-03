NAKON ISTUPA SDP-OVCA U SKUPŠTINI: Dinamov navijač poziva Banske dvore da zaustave zločin prema Zagrebu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mjesto radnje – Skupština grada Zagreba. Trebao je to biti običan radni dan, a nije bio zbog istupa SDP-ovog zastupnika Renata Peteka. Koji je baš razbijesnio Dinamove navijače, usred razdoblja kada Dinamo pregovara i s Hrvatskim nogometnim savezom i gradonačelnikom Tomaševićem oko gradnje budućeg Dinamovog stadiona. U trenucima kada se pomalo nazire dobra bolja i konačno rješenje glede gradnje novog maksimirskog stadiona.

Petek je danas oštrim tonom pitao gradonačelnika Tomaševića…

„Radi se o stadionu. Rijetko kad je gradskom novcu u trag ušao FBI, kao 2010. kada je pokrenuta istraga o trošenju u FIFA-i. Pojavljuje se netko tko izvlači novac pa dolazi do uhićenja Zdravka Mamića. Svi želimo novi stadion, no kako ostati neokaljan od toksičnosti koju je ostavio Zdravko Mamić„?

Bilo je to Petekovo pitanje Tomaševiću. Gradonačelnik mu je kratko odgovorio kako je bio na zadnjem sastanku koalicije kada se govorilo o toj temi. I rekao:

„Dobit ćete pisani odgovor„.

Za reakciju na ovaj događaj nazvali smo Tomislava Duhačeka, predsjednika udruge „Dinamo je Maksimir”. Riječ je o udruzi građana koja se svesrdno bori za iznalazenja rješenja u odnosima Dinama i Grada Zagreba, sve u cilju konačne gradnje stadiona na istom mjestu gdje je i današnja maksimirska ruina i grdosija. Nije tajna da su razgovori Dinama i gradonačelnika Tomaševića u tijeku i na dobrome putu, zato je ovaj istup Peteka tako intresantan.

Duhaček je u jednom dahu rekao:

„Sramotno je, drsko i bezobrazno da gospodin Petek, naziva mafijom najbolji hrvatski klub, potvrđen i Europi. Pritom vrijeđa milijunski navijački puk. Tko je on, što je to u životu napravio osim ispraznog trkeljanja i glumatanja neke političke veličine, a zapravo je politička ameba. Sreća njegova pa ova Hrvatska nije divlji zapad, pa će završiti samo na sudu za tu klevetu. Mi navijači Dinama i zagovornici trenutnog pokretanja radnji oko izgradnje stadiona pružiti ćemo gradonačelniku i Skupštini grada priliku da nas prime, saslušaju naše argumente. Druga opcija će biti poziv na prosvjede, građanski neposluh i druge radnje koje zakon ne zabranjuje, a mogu biti jako nezgodne za funkcioniranje grada„.

Ljutnja ide i dalje, pa je Duhaček rekao još:

„A svakako ćemo ići s akcijama prema ministarstvu turizma i sporta. U cijelu priču ćemo uključiti i Uefu radi ovih političkih ucjena. Dirnuli su u osinje gnijezdo, nosili smo se i preživjeli sve režime, i ako Banski dvori ne zaustave ovaj zločin prema Zagrebu, Zagrepčanima i Dinamu… ne bih im htio biti u koži„…