NAKON DUGIH 12 GODINA TORCIDA OPET UZ VATRENE! Navijači Walesa uživaju u Splitu

Dug je bio period od kada Torcida nije pratila utakmice Vatrenih kao organizirana skupina, a sve je to bio revolt protiv HNS-a i izbjegavanja Poljuda u kvalifikacijskim utakmicama.

I prošlo je tako 12 dugih godina od kada Torcida nije organizirano navijala za Hrvatsku, zadnji put to se zbilo na utakmici protiv Gruzije 2011. godine na službenoj utakmici i godinu poslije na prijateljskoj protiv Švicarske.

Torcida je već protiv Gruzije poslala poruku HNS-u s 14. minuta šutnje, a još se možemo i prisjetiti iscrtavanja svastike na terenu na Poljudu prije meča protiv Italije 2015. godine.

Zatopljenje odnosa

Ipak jedan čovjek je sve to promijenio, Zlatko Dalić uz predsjednika HNS-a Marijana Kutića, doveo je nazad Hrvatsku na Poljud, što je na kraju rezultiralo pomirenjem s Torcidom.

“Nakon razgovora i sastanaka s ljudima iz grupe, donili smo odluku da se Torcida vraća na utakmice reprezentacije. U cilju nam je ići na utakmice, domaće i gostujuće, ka grupa, u što većem broju koji će, nadamo se, s vremenom rasti… Ljubav prema domovini nikad nije bila upitna, ali se zbog raznih događaja dovela do razine koju nitko nije htio. Uvik ćemo se borit i ukazivat na neispravni sustav”, pisalo je u poruci Torcide pred Wales.

Luda atmosfera

Tako će Vatreni napokon imati potporu Torcidinog sjevera, a 32 tisuće gledatelja jamče nam spektakl na Poljudu večeras od 20 sati i 45 minuta, kada će početi susret protiv Walesa.

I gosti će imati svoju potporu na tribinama, navijači Walesa već se danima motaju po hrvatskoj, od Zagreba gdje su darivali cvijeće. do Splita gdje uživaju u ponudi lokalnih kafića.

