NAKON DUGE BORBE OD KORONAVIRUSA PREMINUO VELIKI TRENER I OTAC NEPORAŽENOG PRVAKA

Otac Khabiba Nurmagomedova, Abdulmanap Nurmagomedov, preminuo je danas u moskovskoj bolnici javlja RT.

Ovaj uspješni stručnjak posljednja dva mjeseca liječio se u Moskvi, a pojavilo mu se više različitih tegoba, od kojih su neke bile “potpomognute” COVID-19 od čega se na kraju nije uspio oporaviti.

Kada mu se stanje pogoršalo, prebačen je iz Dagestana u Moskvu gdje je ustanovljeno da ima koronavirus. Par danaskasnije pretrpio je srčani udar te je morao na hitnu operaciju.

Nakon zahvata stavljen je u induciranu komu iz koje se nedavno probudio, neverbalno je odgovarao na podražaje da bi danas izgubio bitku.

Multiple reports coming in that the father of Khabib Nurmagomedov (and his trainer) died today in Moscow.

Abdulmanap Nurmagomedov was in critical condition for weeks after being diagnosed with COVID-19

Rest in Peace pic.twitter.com/O2UqIsjWAf

