NAKON BOCE I TULUMA ZABIJAO JE EUROGOLOVE! Nitko kao Hrvat nije mamuran mogao tako dobro igrati

Autor: Andrija Kačić Karlin

U povijesti nogometa ima igrača koji nikad nisu bježali od svojih poroka, Niti su ih skrivali. Oni nisu napravil karijeru koja se možda od njih očekivala sukladno njihovim predispozicijama. Ali, su ostali u sjećanju navijača kao malotko. Njihov šarm, neobuzdanost i lepršavost davali su ton prave dječje igre ozbiljnom nogometnom poslu…

Sjetimo se tako često Blaža Sliškovića, tog sjajnog nogometaša Veleža, Hajduka, Olympque iz Marseillesa, Pescare… I te kako ga se često sjetimo. On je s loptom mogao sve, a u svom privatnom životu mogao je još više, mogao je sve. I znao je noćima ne spavati, drugi dan je odigrao veličanstvenu utakmicu. No, prije ili kasnije morale su doći oscilacije, zato nije dosegao svjetski vrh, iako je bio idol mnogim svjetskim igračima, pa čak i Zinedine Zidaneu…

Nadimak mu je bio “Balkanski Maradona”, a igrao je na poziciji veznog igrača. Bio je poznat po svojim čuvenim golovima iz kornera. Predviđali su mu veliku karijeru u inozemstvu, međutim jedan divljački start mu je onemogućio napredak u karijeri i nastup na SP 1982.

Blaž Slišković je karijeru započeo u Veležu za koji je igrao od 1976. do 1981. godine. Za mostarski je klub nastupio 121 put i postigao 25 pogodaka. Iz Veleža odlazi u splitski Hajduk gdje ostaje do 1986. godine. Za Hajduk je odigrao 101 utakmicu i postigao 23 pogotka. 1985. godine bio je izabran za najboljeg nogometaša bivše države.

Apsolutni kralj nogometa

S 28 godina odlazi u Olympique Marseille. U Francuskoj se zadržao godinu dana i za to vrijeme je nastupio u 29 utakmica, u kojima je postigao šest pogodaka. Na koncu 1993. godine počinje igrati za Hrvatski dragovoljac i ondje ostaje do 1996. godine, nakon čega prelazi u Zrinjski Mostar za koji je igrao do 1998. godine – do kraja svoje igračke karijere.

“Baka” je bio poznat kao boem, u pravom smislu te riječi, pravila sportskog života za njega nisu postojala, često je bježao iz karantena te sa priprema za jugoslavensku reprezentaciju, za koju je upisao 26 nastupa i postigao 3 gola. Njegova utakmica života za reprezentaciju bila je protiv Italije 1984. u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Los Angelesu, kada je od pet golova on postigao dva, a za dva asistirao. Svi tadašnji nogometni stručnjaci predviđali su mu veliku karijeru, ali njegovo boemstvo i nesportski život su ga u tome spriječili.

Popularni Baka bio je ljubimac navijača Hajduka ne samo zbog sjajnih igara, nego i zbog svoje neposrednosti.

“Imao sam vremena stati, porazgovarati, gurnuti koju kartu ili koji dinar ako treba. Želio sam pokazati da sam običan čovjek, pokazati da mogu sjesti s radnicima i s direktorima. Meni je to svejedno. Nisam prezao ući u najgoru kavanu, gdje su opušci svuda po podu, ali i u najluksuzniji restoran. Možda je to ljudima ostalo u sjećanju. Danas me zaustavljaju sinovi tih istih ljudi, kažu kako im je otac pričao o meni”, govorio je Baka, o kome se legende prepričavaju i danas.

Kasnije je postao uspješan trener kao što je bio i uspješan nogometaš. Bio je izbornik reprezentacije BiH, te je bio na pragu plasmana na SP 2006. u Njemačkoj, jednu sezonu je bio trener Hajduka iz Splita s kojim je bio prvi na ljestvici dok ga osam utakmica prije kraja te šampionske sezone nije smijenio i naslijedio Igor Štimac. Zatim preuzima Zrinjski. Nakon pet godina i poraza od reprezentacije Mađarske 3-1 “Baka” daje ostavku na mjesto izbornika i posvećuje se samo Zrinjskom, s kojim osvaja jedno treće i jedno drugo mjesto, ali ne ostvaruje zapažen uspjeh u evropskim natjecanjima, ispada jednom u prvom, a jednom u drugom pretkolu kupa UEFA-e.









“U djetinjstvu sam imao svog idola, velikog. Riječ je o Blažu Sliškoviću koji je tada igrao za Olympique iz Marseillea za kojeg sam navijao”.

Rekao je to Zidane koji je francusku reprezentaciju doveo do nasova svjetskog prvaka, a ostavio blistav trag u Juventusu i madridskom Realu i danas voli pričati o Sliškoviću.

“Uživao sam gledati Sliškovića, vjerujte mi. On je bio čudesan igrač, koji je na zadivljujući način zabijao golove, čak i izravnim udarcem iz kornera. Bila je to momčad Olympiquea koja je uz Sliškovića imala Papina, Francescolija, Forstera, Mozera, meni je ipak Slišković bio broj jedan. Danas su djeci idoli Messi i Ronaldo, meni je idol bio Slišković”.

Kad je iz Veleža dolazio u Hajduk 1981. godine o njemu se govorilo i u Saboru Republike Hrvatske, bilo je skandalozno da jedan transfer toliko vrijedi u tadašnjem socijalističkom okružju, na glas se govorila njegova plaća, odšteta Veležu, stan i zemljište u Brelima. U Hajduku je igrao izvrsno i u europskim kupovima, ali nažalost zbog stalnog osipanja momčadi nije s Hajdukom osvojio niti jedan naslov, tek Kup 1984. godine. U finalu protiv Crvene zvezde, tada je beogradskom klubu u prvoj utakmici zabio gol iz kornera. Na vratima je bio Tomislav Ivković. U prvoj finalnoj utakmici bilo je 2-1 za Hajduk, u drugoj u Beogradu nije bilo pogodaka.









Slišković i danas priča:

„U to vrijeme svašta se pisalo. Ne samo o meni, nego i o drugim nogometašima. Ali ima istine u nekim pričama. Početkom veljače 1980. godine igrali smo protiv Dinama u Mostaru. Ja i još tri-četiri igrača Veleža smo izlazili noć prije utakmice i ostali smo do kasno. Zapili smo, profeštali i došli kući u samu zoru. Par sati smo odspavali i došli na utakmicu. Dao sam im četiri gola i igrao fantastično. Sjećam se i ovoga. Na toj utakmici sudac je bio Maksimović. Dosudio je neki slobodan udarac za nas iz mrtvog ugla. Ja sam mu tada, onako polupijan i mamuran, rekao da ću zabiti gol u suprotne rašlje. On me je blijedo pogledao i rekao „Baka, to je nemoguće“. Kladili smo se u piće. Namjestio sam loptu i pogodio. Ostao je bez teksta. Poslije te utakmice prišao mi je Marko Mlinarić, nogometaš Dinama i rekao„ Lako vam je bilo nas dobiti, kad smo sinoć ostali do kasno vani. A ja mu odgovorih, „Pa moj Mlinka, zar ti misliš da smo mi bili u kazalištu?“.

Znate što još zna reći o tom pogotku iz mrtvog kuta:

”Tako nešto vam može pasti na um samo ako ste pripiti i mamurni istovremeno: Takav sam tada bio i ja”!

Neki njegovi pogoci su antologijski, još i danas, nakon više od 30 godina, hit na društvenim i internet video mrežama. Poput spomenutog gola iz kornera Crvenoj zvezdi. Kako ne spomenuti Sliškovićev gol protiv Torina u drugoj utakmici drugog kola Kupa UEFA-e 1985. godine, jedan je od najatraktvnijih u povijesti nogometa. Slobodan udarac s tridesetak metara, “felšan” suprotno fizičkim zakonima i delirij! Hajduk je naposljetku prošao Torino, u toj drugoj utakmici slomio ga je s 3-1, u prvom dvoboju bilo je 1-1, i Torino je bio eliminiran.

Slišković je driblao koga je htio i kada je htio, i Dossenu i Schafnera i Brazilca Ceresa. Dodavao je kome je htio, pucao otkud je htio. Zacijelo najpoznatiji Sliškovićev pogodak je onaj protiv češke Sparte u zadnjoj minuti produžetka u utakmici četvrtfinala Kupa Uefa 1984. godine. U prvoj utakmici bilo je 1-0 za tada jaku Spartu, u uzvratu u Splitu pred 55 tisuća gledatelja Hajduk je poravnao ukupan omjer golom Gudelja.

Moralo se u produžetke, i došla je i zadnja minuta god dodatnog dijela igre, Hajduk je izborio slobodan udarac posve s lijeve strane, nešto kao skraćeni korner. Kad su svi očekivali centaršut Slišković je sjajnim udarcem prevario vratara Olejara i na sveopće iznenađenje i oduševljenje postigao pobjedonosni zgoditak koji je Hajduka lansirao u polufinale Kupe Uefa protv engleskog Tottenhama. Gdje je Hajduk na koncu nesretno eliminiran.