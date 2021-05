NAJVIŠE SE PAMTE DVA TRENUTKA: Dinamova nezaboravna pobjeda visoko u društvu najboljih!

Autor: I.K.

Dinamo je u završnici sezone u kojoj je nedavno osigurao novi naslov prvaka u Hrvatskoj za sobom ostavio niz jako zahtjevnih utakmica i veliki broj pobjeda. Posebno se pamte one europske, na putu do četvrtfinala Europske lige, a među njima je dragulj koji je doveo do velikog slavlja u Zagrebu sredinom ožujka.

Momčad Damira Krznara izborila je četvrtfinale u nezaboravnoj pobjedi s 3:0 na Maksimiru protiv Tottenhama, s odlukom u produžecima, a glavni junak bio je Mislav Oršić koji je ‘potopio’ goste iz Londona s tri gola.

Nezaboravna Dinamova pobjeda protiv momčadi koju je vodio Jose Mourinho našla je svoje mjesto među 10 najboljih utakmica u ovoj sezoni Europske lige, u odabiru koji je UEFA objavila na svojoj stranici.

Izdvojena dva trenutka

U opisu kako je Dinamo svladao i izbacio Mourinhovu momčad, izdvaja se prvi od tri Oršićeva gola, a UEFA je istaknula i trenutak koji se u završnici utakmice dogodio na drugom kraju terena.

Dominik Livaković je te večeri bio raspoložen na golu zagrebačkih Plavih. Imao je nekoliko velikih obrana, a u Uefinoj priči stavljen je naglasak na udarac koji je Livaković ‘skinuo’ Tottenhamovoj glavnoj napadačkoj zvijezdi Harryju Kaneu dok su gosti tražili gol u produžecima.

Mourinho čestitao, Krznar blistao od sreće

Joseu Mourinhu nije bilo lako prihvatiti šokantni poraz, ali pokazao je sportsku veličinu ulaskom u Dinamovu svlačionicu nakon utakmice, s čestitkom zagrebačkim Plavima na pobjedi. UEFA se također prisjetila tog trenutka, a u njezinoj priči su i riječi oduševljenog Damira Krznara.

‘Ovo je bila prekrasna utakmica. O jednoj takvoj nadate se sanjati, ali se ni to ne usudite’, bila je Krznarova reakcija.

Nakon Londona nije bilo puno nade

Krznar je utakmicu u Zagrebu dočekao kao prvi Dinamov trener nekoliko dana nakon što je Zoran Mamić odstupio zbog potvrde prvostupanjske presude kojom je osuđen na zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u aferi s izvlačenjem novca iz Dinama.









Mamić je bio na klupi kao glavni trener u porazu s 2:0 u Londonu u prvoj utakmici, Krznar je tada još bio pomoćnik, a rezultat prvog susreta nije nudio veliku nadu da bi se u Zagrebu mogao dogoditi preokret protiv moćnog Tottenhama koji je bio na glasu kao jedan od glavnih kandidata za odlazak do naslova.

Ipak, unatoč nepovoljnom rezultatu u Engleskoj i unatoč šoku koji je zasigurno donio Mamićev odlazak s klupe, Krznar i momčad bili su spremni za veliku predstavu. Dinamo je blistao na terenu i fantastičnim preokretom zaslužio je svoje mjesto među najboljim utakmicama sezone u Europskoj ligi.

Dinamova večer je u vodstvu

UEFA u svojem predstavljanju 10 najboljih utakmica svim pratiteljima nudi mogućnost da ostave glas za svojeg favorita. Dinamo je tu za sada prvi s 33 posto glasova, dva posto više od utakmice Rangers – Benfica iz natjecanja po skupinama, okončane s 2:2, koja je trenutno na drugom mjestu.