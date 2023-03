NAJVIŠE GA SE PROZIVALO, ALI BIT ĆE NOVI VOĐA HRVATA! Čudesno je eksplodirao, često ga se napada, ali on je ‘dinamit’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Još tamo od 2013. i slaloma protiv Islanda znalo se da je Mateo Kovačić “onaj” koji će jednog dana biti vođa. Već tada je bio u Interu i kroz okrutnu talijansku ligu pokazivao talent. Sjetite se samo kako je igrao u Dinamu. Vidjelo se da taj mladić drugačije udara loptu

Tri godine je proveo u Madridu gdje je upitno koliko je napredovao. Zato je transfer u Chelsea bio pun pogodak. Došao je kod Franka Lamparda i čovjeka koji je sinonim za veznjake koji zabijaju.

Iako nikad mi neće biti jasan taj narativ da Kovačić mora zabijati. Osim medija, stvorio ga je prije svega Frank Lampard. Jasno je da Kovačić ima vanserijski dribling s kojim može se sjuriti prema golu i biti prava opasnost. Ima i kvalitetan udarac što je pokazuje, ali ne redovito kako bi mnogi htjeli.





Ključ Vatrenih je kod njega

Kovačić je tip igrača koji ne treba puno zabijati. Lamprad je možda u njemu prepoznao sebe što i nije loše. Kada bi Kovačić u svoju igru dodao i golove bio bi u top tri veznjaka svijeta, ali i bez toga je u 10. U ovom trenutku nema puno veznjaka koji imaju takav dribling i prodornost, a uz sve to kvalitetan pas i promjenu strane.

Godinama je bio prozvan od strane navijača da ne doprinosi ničemu. Malo je grubo to reći, ali je činjenica da je Kovačić godinama u reprezentaciji igrao u grču. Taj već spomenuti dribling i prodornost se bojao pokazati. Kao da se bojao da pogriješi pa mu je gotova svaka lopta bila povratna i sigurna bez imalo vizije i ideje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mateo Kovacic (@mateokovacic8)







Bio je dugo godina talentirani veznjak koji je mijenjao Rakitića i Modrića kada je trebalo. Što je i dobro. Razvijao se uz njih, učio, gledao i promatrao. Čekalo se doduše da pokaže hrabrosti. Dočekali smo je odlaskom Rakitića. U tom trenutku Kovačić postaje prvi pomočnik Luke Modrića i čovjek kojeg kod lopta mora češće ići i samim time njegova odgovornost je narasla, a proporcijonalno i samopouzdanje.

Kovačić je upravo u Katru odigrao turnir života. Bio je siguran i svjestan da on mora biti ono što je Rakitić bio u Rusiji. Dakle, morao je biti na razini Luke Modrića kako taj tempo ekipe bio još jači. Kovačić je povukao kada je Modrić stao, a nekad i sam kada Modrić više nije mogao. Turnir u Katru bio je znak da je Kovačić sazrio i da više nije talent, nego igrač koji je vođa.









Sazrio je polako. Dugo je bio zamjena i trpio razne kritike zašto još nije još na vrhunskoj razini. Malo po malo je dolazio do nje. Prvo je zamijenio Rakitića, a sada se već dokazao da će biti spreman i zamijeniti i Modrića jednog dana i to u svakom smislu. I kapetnaskom i igračkom.

On je taj ključ Vatrenih. Dalićev budući dirigent, a ako tome i doda Lampradove golove postat će i vrlo lako konkurent za Zlatnu loptu. Iako i bez njih nije daleko od najboljih igrača svijeta. Znali smo da Kovačić ima sve- Živcirali se jer smo dugo čekali da to pokaže. I sada kad to pokazuje možemo samo uživati.