Najveći hrvatski talent totalno je propao, izgubio mu se svaki trag

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Vijest o njegovom transferu u Manchester City svojevremeno je odjeknula kao ‘bomba’. Hajduk je Antu Palaversu 2018. godine prodao aktualnom prvaku Europe i Engleske za 6.3 milijuna eura. Dan danas je to peti najskuplji izlazni transfer u povijesti Hajduka. Ali pet godina kasnije Paleversa je praktički nestao s nogometne mape. Što se dogodilo?

Luka Vušković ove je sezone izbio na samo čelo ljestvice najskupljih Hajdukovih transfera. Njegov transfer u Tottenham težak više od 11 milijuna eura izbio je na samo čelo ljestvice najskupljih transfera. Slijede transferi Nikole Vlašića (2017., u Everton za 10.8 milijuna eura), Nikole Kalinića (2009. u Blackburn za 7 milijuna eura), te Domagoja Bradarića i Stipe Biuka za 6.5 milijuna eura odštete. Bradarić je 2019. godine prodan Lilleu, a Biuk ove godine LA Galaxyju.





A pred Palaversom koji je tada imao 18 godina bila je velika budućnost. I pazio je City s njegovim postepenim razvojem, nije se žurilo u koracima, uslijedile su posudbe, prvo u Hajduku, potom, Oostendeu, Getafeu i Kortrijku, da bi od kolovoza 2022. godine prešao u francuski Troyes, još jedan klub u vlasništvu City Football Groupa koji je između ostalih vlasnik i Manchester Cityja.

Učestale selidbe

Palevrsa nije jedan od onih veznjaka koji ima naglašenu hitrinu ili driblig, ne odskače snagom i naglašenom motorikom, ali je taktički i tehnički dobro potkovan i vjerovalo se nakon transfera u City da je pitanje njegove eksplozije samo pitanje vremena, ali do nje nije na kraju došlo.

Sezone 2019/20 u dresu Oostendea skupio je 20 nastupa, sezonu potom u Getafeu svega 4 nastupa u šest mjeseci, a u redovima Kortrijka u sezoni i pol 43 nastupa, a potom je prešao u redove francuskog drugoligaša s ambicioznim vlasnicima s kojima je potpisao trogodišnji ugovor.

Njegov nogometni put nije nimalo lak, uvelike nalikuje onom hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića, ali i dalje se nada da će se uspjeti nametnuti i zasjati na velikoj pozornici.

Dva nastupa u godinu i pol dana

Jer Pašalića je svojevremeno kao igrača Hajduka također kupio velikan, bio je to Chelsea, ali ni on nije zaigrao za matični klub koji ga je kupio, nego je okolnim putem, preko posudbi u Elcheu, Monacu, Milanu i moskovskom Spartaku, našao svoje mjesto pod suncem u Atalanti i postao redoviti hrvatski reprezentativac.

A Palaversa je u godinu i pol dana u redovima Troyesa odigrao svega 29 minuta upisavši dva nastupa. Zabio je PSG-u u francuskom prvenstvu prošle godine, skupio je nastup i u utakmici protiv Marseillea, a onda nestao. U međuvremenu je Troyes ispao u drugu ligu, ali Palaversin posljednji nastup datira još od 3. travnja ove godine kada je za rezervnu momčad Troyesa odigrao 85 minuta protiv Meizieresa.

Valja istaknuti kako su ga u međuvremenu pogodile ozljede, a sada se uspješno oporavlja od problema s gležnjem koja ga je dulji period ostavila izvan travnjaka. Sada je Palaversa u procesu oporavka i nada se da će u sljedećoj godini uspjeti dokazati zašto ga je svojevremeno kupio Manchester City na čelu s najboljim trenerom današnjice Pepom Guardiolom.









A Palaversina vrijednost na tržištu je tijekom godina, uvjetovana dakako slijedilo događaja, uvelike pala. I to do 6.3 milijuna eura koliko je Hajduk na njemu zaradio, do skromnih pola milijuna eura. Ali informacije iz njegovog tabora govore da napredak ide prema planu, pa je za očekivati novi uzlet. Jer Troyesu svakako treba zdravi Palaversa koji će ih dignuti s ruba ponora (nakon 16 kola u Ligue 2 nalaze se u zoni ispadanja na 17. mjestu od 20 klubova.)