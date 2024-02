Najveći hrvatski talent povukao je konačno pravi potez, nakon velike životne pogreške

Autor: Ivan Lukač

Alen Halilović nije bio kako su mnogi tvrdili još jedan netalentirani klinac i prazna priča kojeg je Mamić pokušao prodati za veliki novac. Halilović uistinu je bio talent svjetskog glasa i mladić za kojim su ludovali svi u mlađim kategorijama. O tome potvrđuju i priče iz tih njegovim mladih dana. Kako igra u Nizozemskoj, Hrvatska se konačno ponosi njime, dva gola na kontu, pravi je motor svoje momčadi, no idemo redom…

Kojeg god igrača Dinama pitate ili ljude bliske klubu koji su vidjeli kako Halilović igra odgovor je bio uvijek isti, Halilović je najveći talent koji je ikad vidio. Imao je prvi dodir, vanserjiski dribling, pregled igre i završnicu. I ne čudi što je sa 16 godina debitirao za Dinamo, a ubrzo zabio Hajduku u derbiju. Imao je sve razloge da ga se prozove “novim Messijem” i strani stručnjaci su ga proglasili najboljim igračem generacije.

Nije imao samo jedno, a to je nešto što treba trenirati, a ne roditi se s tim, a to je fizička sprema. Sve je otkrio Kruno Jurčić koji ga nije htio gurati u prvih 11 jer kako je godinama kasnije rekao Halilović je po spremnosti bio na razini osnovnoškolca. Na sve to njegov otac je poprilično ljutito odgovorio: “Alen je postao Dinamov problem, Alen ne igra obranu, Alen je bahat itd. Znao sam da to neće dobro završiti, ako ga stalno vrijeđaš, ako urlaš na dijete od 17 godina, ako javno govoriš da je bahat, da ne voli trenirati”.

Sreća u Nizozemskoj

Bio je na hlađenju, pa vraćen u prvu ekipu, ali Mamić ga je gledao kako prodati i kada je došla ponuda Barcelone koja je napaokon zadovoljila apetite i kluba i oca Suada “novi Messi” bio je spreman za Kataloniju.

Od tamo znamo što je sve bilo. U Barceloni nikad nije dobio priliku jer nije bio dovoljno dobar. U Gijonu na posudbi je pružio nekoliko odličnih utakmica. Ipak, nije bilo dovoljno da produži ugovor s Barcelonom pa je nakon toga stigao u HSV. Tamo je bio toliko nevažan da ga jednom domar nije htio pustiti u klub jer ga nije prepoznao.

Posudba u Las Palmas bila je promašaj. Zatim ga potpisuje Milan u kojem se isto nije naigrao pa nije ni briljirao po pusdbama u Belgiji i Nizozemskoj. Jednostavno nigdje nije bilo. Potpisivao je za velike klubove i jake lige jer su svi mislili da će možda kod njih konačno eksplodirati i pokazati svoj talent. Ali nije.

Konačno u formi

Zatim pomalo neočekivano dolazi u drugu englesku ligu koja je poznata po svojoj fizičkoj i trkačkoj kompetativnosti. Sve ono što Halilović nikad nije imao. Ipak, proveo je tamo dvije godine gdje je igrao solidno, a onda je prošle godine predstavljen kao veliko pojačanje Rijeke. Ispao je veliki promašaj.









Vidno u lošoj formi te se uklopio u sivilo cijele Rijeke koja je prošle godine bila izrazito loša. Dolaskom Jakirovića Halilović je odmah otpisan baš radi toga, a nakon toga je bio na pragu potpisa za Aris, ali nije prošao liječnički. Šest mjeseci je bio bez kluba i novu priliku mu je dala nizozemska Fortuna.

Otkako je preselio u Sittard, Alen igra vrlo dobro. Njegove kvalitetne predstave honorirao je i TM budući da mu je tržišna vrijednost skočila s 300 tisuća eura na milijun eura. Navijači i mediji su oduševljeni konačno je bar malo pokazao onog talenta koji je nekad imao:

“Fortunina igra ovisi o Haliloviću. Sve se vrti oko njega, nevjerojatno je bitan. Naravno, nije najbrži igrač i čim treba puno pretrčati, to mu je problem. Srećom, ima dvojicu igrača iza sebe koji rade prljavi posao umjesto njega. Svi napadi počinju s njim, on organizira igru i tjera druge da odrađuju svoj dio posla. Sjajno je počeo ovu sezonu, ali sada suparnici vode sve više računa o njemu. Nevjerojatno je popularan ovdje, ljudi vole što se on, doslovno, igra nogometa.”









Alen Halilović primjer je igrača koji se vodio kroz karijeru samo svojim talentom, a već davno je Dražen Petrović rekao da se talent poštuje samo do 16 godine, a onda nastoji samo težak rad. Bilo kako bilo lijepo je vidjeti da se snašao u Nizozemskoj, a tko zna možda se jednom i vrati među Vatrene.