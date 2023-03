NAJVEĆI HRVATSKI TALENT (16) MOGAO BI DONIJETI BOGATSTVO NA POLJUD! Ali postoji velika opasnost da ga se lako upropasti, nije sve u 15 milijuna eura…

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Hajduku imaju situaciju. Koja bi mogla biti baš ugodna. Ali, ne nužno. Klub koji već 17 godina žudi za osvajanjem naslova prvaka, a činjenica što zaostaje za Dinamom je posve jasna, ta Hajduk je kud i kamo financijski slabiji od Dinama, kronično želi dobre, vrijedne i unosne transfere.

Nije tajna, ta danas je sve bjelodano, transferi iz Dinama su milijunski, neki i preko desetak milijuna eura, Hajduk je tu godinama kaskao. U zadnjem prijelaznom roku Hajduk je „utržio” mladog Stipu Biuka u Sjedinjene Američke Države, u LA Galaxy. Šest milijuna je lijepa svota, pa se prodao Marin Ljubičić koji je bio na posudbi u austrijskom LASK-u, no pokoji milijunčić nije ni sjena granitnih Dinamovih transfera.

Ako Hajduk želi biti u Hrvatskoj konkurentan s Dinamom mora napose financijski ojačati, a jedini način da se u tome nekako poravna s Dinamom jest prodaja mladih igrača, za visoke svote. Lijepo je čitati o silnoj nadarenosti 16-godišnjeg Luku Vuškovića, pa i promatrati svojevrsno licitiranje da vrijedi petnaestak milijuna eura. Istina, bogati europski klubovi vole istresati velike novce za dobre mlade igrače. Jer, osim što uzmu dobrog igrača, taj će se igrač ako se dokaže kasnije prodati za kud i kamo veće svote.





Bitno je i vrijeme prodaje

Nažalost, naši klubovi, gotovo svi osim Dinama, ali i u Dinamu je egzaktna ta pojava (Gvardiol, op. p), prisiljeni su prodavati obiteljsko srebro, te mlade dobre nogometaše jednostavno da bi preživjeli. No, bitan je i „tajming”, vrijeme prodaje. Mnogi mladi igrači iz Hajduka koji su prodani doslovce kao tinejdžeri jednostavno su nestali na europskom zemljovidu. Nije da takva opasnost ne prijeti i mladom Vuškoviću, bez obzira koliko ga cijene inozemni klubovi.

Dosadašnje iskustvo u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi pokazao je da najbolje prođu mladi nogometaši koji ipak odigraju nekoliko sezona kod nas, u matičnim klubovima. Imamo dosta primjera i iz Hajduka, ali i iz Dinama da su premladi nogometaši koji su se otisnuli u velike i bogate klubove jednostavno ugasli. Naši klubovi su zaradili, a nije da su kasnije možda i mogli više zaraditi, a ti neiskusni momci u surovom profesionalizmu onako neiskusni nisu se snašli.

Sjetimo se naprasnih odlazak iz Dinama Alena Halilovića i Roberta Murića. Jedan je otišao u Ajax, drugi u Barceloni, danas praktički ne postoje kao neka znamenita nogometna vrijednost. Nisu nestali, nego kao da ih nikad nije ni bilo. Očito bi im koja sezona u Dinamu dobrodošla i kao zreliji dečki bi se bolje snašli u bilo kojem europskom klubu.

Tu treba upozoriti obje strane, i klubove koji ih prodaju i te mlade nogometaše koji hrle za zaradom, usput zadovoljavaju i financijske ambicije roditelja.

Kod Hajduka priča s prodajom mladih igrača još je dramatičnija. Hajduk je u zadnjih petnaestak godina volio prodavati svoje mlade igrače, najčešće kako bi na brzinu pokrivao svoje minuse u budžetu, a pritom dovodio hrpe nogometaša, mahom bez odštete, koji su se u Hajduku sve samo ne dokazali. U takvoj sportskoj politici izostajala je i potencijalna zarada, ali i sportski uspjesi. I kolikogod se svaka uprava tvrdila da će prestati s takvom praksom svjedočimo ponavljanju istog čina.

Slijedi li ista priča s Vuškovićem? Dođe li nemoralna ponuda kako reći – ne! Momčić od 16 godina, visok 193 centimetra, fakat zna igrati dobar nogomet. Već je član prve Hajdukove momčadi a odavno se dokazao i u mlađim selekcijama i za njega se dugo priča da je jako dobar, štoviše i odličan. I sigurno je pod prismotrom skauta, vjerujemo i da ima nekih ponuda. Ali, baš onih od petnaestak milijuna eura? Nismo sigurni.

Vušković je još uvijek mladi, nevjerojatno talentirani nogometaš koji je za Hajdukovu prvu momčad odigrao jedva nekoliko utakmica. I njegova prodaja od strane Hajduka mogla bi mu biti čak i medvjeđa usluga. Jesmo li sigurni da će se takav mladac snaći, koliko njih se iz Hajduka, a spomenuli smo i „čuveni” dvojac iz Dinama nisu snašli.









Naime, Hajduk je u zadnjih petnaestak i više godina zaradio pedesetak milijuna eura na prodaji mladih igrača, mora se uzeti pod minus da se nije osvojilo niti jedno prvenstvo. S time, neki će zaključiti, da je Hajduk istrpio nekog od tih mladih igrača da kroz igre u bijelom dresu podigne cijenu – dobitak je mogao biti i veći. Jer, prvenstva se i ovako i onako nisu osvajala.

Od svih igrača koji su prodani u relativno nježnim godinama karijeru su jedino ostvarili Nikola Vlašić i Mario Pašalić. Uostalom, oni su i reprezentativci, s broncom oko vrata iz Katara.

Ima tu i jedna mala poanta. No, za nju je zaslužan otac jednog igrača. Tata Nikle Vlašića, atletski a i priučeni nogometni trener Joško Vlašić koji je stvorio svjetsku skakačicu u vis Blanku – inzistirao je da njegov sin što duže ostane u Hajduku. I to je očito bio dobar potez.









I pogledajte epilog. Najskuplji izlazni transfer jednog igrača Hajduka jest prodaja Nikole Vlašića u Everton. Klub koji je Vlašića vidio baš u dvoboju protiv Hajduka platio je za njega deset milijuna eura. U Hajdukovoj povijesti nije bilo unosnije prodaje. I iako se u Evertonu baš i nije najbolje snašao, novac je i dalje zarađivao, mijenjao je klubove. Posuđen je u moskovski CSKA gdje je bio sjajan, pa ga je Everton prodao Rusima za 23 milijuna eura. A onda ga je iz Moskve uzeo West Ham za 30-ak milijuna. Danas je u Torinu, ispočetka dobar, sada se malo traži. No, redoviti je „vatreni” reprezentativac.

Nije otac Joško slučajno posegnuo za takvom solucijom. Sigurno je želio da njegov sin i psihički ojača i da izdrži sve scile i haribde u inozemstvu. Kojih je bilo, ta u Evertonu je bio stalno na klupi za rezerve. Ali se kasnije snašao, imao je tu psihičku snagu. Pa, i Pašalić je igrao jedno vrijeme za prvu momčad, nije baš odmah prodan kao junior.

Kao mnogi. Koji su potom upropastili svoje karijere. Sjećate li se vratara Karla Letice? On je otišao u Club Brugge za tri milijuna eura nakon svega dvadesetak nastupa za prvu momčad. Nije se nigdje dokazao, danas je u rumunjskom malo znanom Hermannstadtu…

Ili Tomo Bašić. Platio ga je Bordeaux tri i pol milijuna eura. Slaba izdanja su ga dovela do Lazija gdje je stalna pričuva.

Samo se sjetimo slučaja Ante Palaverse. Njega je od Hajduka otkupio Manchester City za šest i pol milijuna eura. Znalo se da će ići odmah na posudbu, prošao je belgijski Oostende, zatim španjolski Getafe, pa belgijski Kotrijk. I nigdje se nije nametnuo. Sad je u francuskom Troyesu gdje ne igra. Prije nepune četiri godine u francuski Lille otišao je Domagoj Bradarić. Tamo je čak i osvojio naslov francuskog prvaka, ali jedva da je odigrao koju minutu. Poslan je u Salernitanu gdje statira. Ne igra, baš kao ni Palaversa.

Sjetimo se i starijih izlaznih transfera, onih Andrije Balića, Jeana Kouassija, Josipa Radoševića i Lorenca Šimića. Nitko od tih igrača danas ne predstavlja relevantnu i pouzdanu nogometnu snagu i kvalitetu. Balić je nakon Udinesea, koji ga je kupio za tri milijuna od Hajduka, završio u slovačkoj Dunajskoj sredi gdje sjedi na klupi. Josip Radošević koji je iz Hajduka otišao u Napoli vraćao se i u Hrvatsku, oživljavao karijeru u Rijeci, saznajemo da je sada pričuva u danskom Broendbyju.

Dakle, razvidno je da baš ti mladi tinejdžeri bez dovoljno nastupa u našoj, ipak razvojnoj nogometnoj ligi, odlaze mahom nespremni u tinejdžerskim godinama. Stoga, što ne ponoviti, greška je i u klubovima koji hoće novac, i to odmah. A i mladi igrači katkad s roditeljima koji žele što prije otisnuti se prema inozemstvu.

Samo, nameće se pitanje svih pitanje, Kako odbiti nemoralnu ponudu. Makar kasnije došla i još nemoralnija. Na to pitanje nam nitko ne može dati odgovor. Klubovima treba novac, te tu prestaje svaka priča. I kada ti treba novac kako istrpjeti mladog i igrača da postane još bolji, time i vrijedniji? Predsjednici klubova nisu mađioničari, danas se teško takav novac zaradi i od ulaznica, prodaje suvenira i sponzora. Dobri igrači su najbolja i najskuplja roba.

Zapravo, nema nam druge nego zaključiti kako je to aktualno najveći problem našeg nogometa. Ne samo Hajduka. Luka Vušković samo je zoran primjer, čak i poseban. To dijete ima samo 16 godina. I još uvijek je samo veliki talent. Jesmo li sigurni da mu je već vrijeme otići u bijeli svijet? Što ako nestane? Kao i mnogi drugi.

Možda je poučak Nikole Vlašića sa svojim pulenom Nikolom neki putokaz. Razmišljaju li o tome u Hajduku?