NAJVEĆI HRVATSKI TALENT (16) IDE U REAL!? Već je odbijen papreni iznos, ovo će srušiti sve rekorde!

Luka Vušković zapalio je Europu! Jasno je to iz dana u dan, sve je više onih koji pišu o čudesnom 16-godišnjaku, a imena potencijalnih klubova su itekako zvučna…

Tako je dosta informirani Christian Falk izvjestio za Caught Offside da su Real Madrid i Manchester City prvi kandidati u velikoj europskoj utrci za Luku Vuškovića.

Naime, dva europska velikana prate napredak 16-godišnjeg stopera splitskog Hajduka. Atletico Madrid, Paris Saint-Germain i AC Milan također, naglašava Falk, pomno prate tinejdžersku obrambenu senzaciju.

Navedeni piše da je Hrvat “velika perspektiva koja se pojavila u dok hrvatski navijači traže sljedeću generaciju svjetskih pobjednika”.

Kako se Luka Modrić približava kraju svoje blistave karijere, navijači gledaju u budućnost. A s Joškom Gvardiolom koji već obećava obilježiti nadolazeće desetljeće, nova obrambena senzacija iz Splita naveliko raste.

🚨 News by Christian Falk:

🔹️Real Madrid among other clubs are interested in 16 year old Croatian CB Luka Vušković.

🔹️ Mönchengladbach 21 years old midfielder Manu Koné dreams of going to Real Madrid or Chelsea.

