NAJVEĆA NAGRADA ZA VELIKOG KOBEA: Već ove godine ulazi u košarkašku Kuću slavnih

Kobe Bryant, peterostruki NBA prvak i jedan od najvećih košarkaša u povijesti ove igre bit će primljen u Košarkašku kuću Slavnih, potvrdio je predsjednik Kuće slavnih u Naismithu Jerry Colangelo. Ceremonija za klasu igrača 2020. održat će se 29. kolovoza.

“Očekuje se da će ove godine možda biti najjača klasa igrača u povijesti uz Kobea Bryanta, Kevina Garnetta i Tima Duncana. Kobe će dobiti čast kakvu zaslužuje”, rekao je Colangelo.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.

“Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett,” HOF chairman Jerry Colangelo says. “Kobe will be honored the way he should be.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) 27. siječnja 2020.