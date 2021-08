NAJSKUPLJI SRBIN DOLAZI KOD VATRENIH? Najveći promašaj Reala ponovno na posudbu

Izgleda kako Luka Jović nema svoje mjesto u Realu koji će ga po svemu sudeći ponovno poslati na posudbu, ali izgleda ovaj put u Serie A.

Iako je licenciran za nadolazeću sezonu, napadač Reala neće ostati u Madridu, prenose španjolski mediji, već će po svemu sudeći u novog prvaka Italije.

Luka će navodno zamijeniti Romelua Lukakua u Interu. Belgijac je prešao u redove Chelsea, pa klub iz Milana traži zamjenu, a Jović im djeluje kao najisplativija investicija.

Ima interesenata

Inter je već prije doveo Edina Džeku, ali izgleda kako Inzaghi želi još opcija u napadu, kako bi mogao obraniti naslov prvaka.

Pored Intera za Luku je i dalje zainteresiran Eintracht, u kom je srpski nogometaš pružao najbolje partije u karijeri i gdje je proveo dio prošle sezone na posudbi iz Reala.

Za Jovića je uvijek zainteresiran i Monaco pošto bi Kovač rado vidio svojeg bivšeg napadača iz Eintrachta u Kneževini, ali jedno je sigurno Jović će i ove sezone na posudbu.

