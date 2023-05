NAJPOZNATIJI SVJETSKI BUNKERAŠ NA UDARU: ‘Sramota je da se ovakva igra nagrađuje’!

Autor: Ivor Krapac

Nije to uvijek ugodno za oči, ali sa svojom momčadi, Jose Mourinho je opet uspio, korak je do novog trofeja, ovog puta na klupi Rome u Europskoj ligi. Ako osvoji europsko natjecanje u finalu protiv Seville s Ivanom Rakitićem u njezinim redovima, portugalski trener će sa svojim igračima ostvariti dvostruki uspjeh jer bi to značilo i nastup u Ligi prvaka u sljedećoj sezoni, a Mourinha će pritom biti baš briga kako to izgleda – kao što je bio slučaj i nakon polufinala u kojem je Roma slavila protiv Bayera iz Leverkusena.

Uzvratna utakmica jučer navečer u Njemačkoj bila je posebna jer je Roma u dolasku do remija bez golova bila bez ijednog udarca u okvir protivničkih vrata i samo jednim zabilježenim prema golu. Do finala je stigla s ukupnih 1:0 nakon jedinog zabijenog gola u prošlotjednoj prvoj utakmici na rimskom Olimpicu, zaslugom veznjaka Edoarda Bovea u tom nastupu.

Roma u Leverkusenu nije pucala u okvir gola, a jedva da je i imala loptu, s posjedom koji je bio na samo 28 posto. To je čak i za zagriženog bunkeraša bila posebna situacija, a Bayer parkirani ‘autobus’ nije uspio probiti iako je imao 23 udarca prema vratima, šest u okvir gola na kojem je bio Portugalac Rui Patricio.





VINTAGE JOSE MOURINHO FOOTBALL 😤 Zero shots on target. 28% possession away from home. Another European final 🏆 pic.twitter.com/lRr4HM3jmG — ESPN FC (@ESPNFC) May 18, 2023

Ovakvo stanje stvari koje zabrinjava većinu neutralnih promatrača je oštro osudio Bayerov veznjak Kerem Demirbay, ne skrivajući da to nije dobro za nogomet. “Sramota je da se nagrađuje ovakva igra u polufinalu i na tako visokoj razini natjecanja”, rekao je igrač kluba iz Leverkusena.









“Učinili su stvari jako ružnima na kraju”, dodao je.

Neće to previše zabrinuti Mourinha jer ako treba odabrati bunkerčinu da se dođe do uspjeha, Portugalac će to napraviti opet, nije bio prvi put…

Portugalca i njegovu momčad sada čeka drugo finale u posljednje dvije sezone nakon što je Roma lani osvojila Konferencijsku ligu, a kako će pristupiti susretu sa Sevillom, ostaje da vidimo.









Back-to-back European finals for Jose Mourinho & AS Roma 🤩🐺 Jose in Europe is a different beast 💪 pic.twitter.com/jtAO25psm2 — SPORTbible (@sportbible) May 19, 2023

Finalna utakmica igra se za manje od dva tjedna, 31. svibnja na Puskas Areni u Budimpešti.