Najplaćeniji Srbin hrani braću s milijunima, a njih neki nazivaju mafijašima

Autor: Dnevno GIŠ

Najbolji Europljanin koji oduševljava košarkašku javnost u dresu Denvera Nikola Jokić, imao je i više nego zanimljivo djetinjstvo, koje je proveo s dvojicom starije braće, Nemanjom i Strahinjom, koji i dalje imaju veliki utjecaj na život najboljeg srpskog košarkaša.

Nikola, kao najmlađi od trojice braće bio je meta stalnog zadirkivanja i torture starije braće, ali jednako tako Nemanja i Strahinja bili su zaštitnički nastrojeni prema Nikoli, a tu protektivnu narav pokazali su i u Americi, gdje su se više puta zakačili s igračima i navijačima protivničkih klubova.

Kao dječak Jokić je bio bucmast i živio je od cole i bureka, a često je bio zadirkivan od strane druge djece i po vlastitom priznanju, nitko nije želio igrati košarku s njim, no najviše od svih maltretirala su ga starija braća.

Nepopularno

Bacao noževe









“Strahinja mi je bacao noževe oko glave dok su mi ruke bile spuštene. To je bila “kazna” jer se nisam htio popeti na drvo tijekom piknika. Bilo je to malo ludo”, ispričao je jednom prilikom Jokić, ali i dodao:

“Zato postoji obitelj i braća uvijek su tu da me pohvale kada sam dobar i kritiziraju me za pogrešne poteze. Svađa je ponekad dobra, a oni mi pomažu da postanem bolji igrač i bolji čovjek. To je sve što želim”, objasnio je Nikola, koji je jednom i rekao koga se boji:

“Ja igram košarku i bojim se samo jedne osobe u mom životu, a to je moj brat. Jeste li ga vidjeli?”, bio je odgovor Nikole na pitanje kojeg se NBA centra boji.









Čekat ćemo vas

Koliko su Nemanja i Strahinja zaštitnički nastrojeni prema mlađem bratu najbolje opisuje sukob koji su imali s braćom Morris, nakon što je Nikola uzvratio na nesportski udarac Markieffa Morrisa tijekom utakmice Miami – Denver.

Markieffov brat Marcus nije se pomirio s onim što je Jokić učinio i poslao mu je prijeteću poruku: “Čekao si da moj brat okrene leđa. Ovo sam ti zapamtio”, poručio je tada Marcus, a onda su mu odgovorila braća Jokić.

“Trebalo je pustiti da ostane kako je bilo, umjesto da javno prijetite našem bratu. Vaš brat je prvi počeo igrati prljavo. Želite li napraviti korak dalje, budite sigurni da ćemo vas čekati. Braća Jokić”, napisala su braća Jokić.

Nemanja Jokić imao je MMA karijeru, u kojoj je startao s četiri knock outa, a Strahinja je priveden je 2019. godine u Denveru zbog osnovane sumnje da je napao, gurnuo i davio jednu ženu, tako da ne sumnjamo kako nije dobro kačiti se s braćom Jokić, od najmlađeg do najstarijeg.