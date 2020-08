NAJLJEPŠI VIDEO GODINE! Nisu mogle vjerovati svojim očima…

Tijekom dugih mjeseci karantene uzrokovane koronavirusom ljudi su se na različite načine pokušali zabaviti kako bi ubili monotoniju.

Dvije susjede i prijateljice iz Italije, Carola i Vittorija, došle su tada na ideju kako bi mogle igrati tenis svaka sa vrha svoje zgrade, a sve je bilo snimljeno te je video postao viralni hit.

Video je zapeo za oko Rogeru Federeru koji je u suradnji sa proizvođačem tjestenine Barillom odlučio iznenaditi djevojčice tijekom intervjua, a njihovu reakciju nije moguće opisati riječima.

Two girls, aged 13 and 11, played a rooftop tennis match during lockdown. The video went viral.

Roger Federer surprised them with a visit. Their reaction when they realise he's on their rooftop is priceless.

What an adorable video ♥️pic.twitter.com/t5hwtRD5gM

— Parth MN (@parthpunter) August 1, 2020