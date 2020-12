NAJBOLJI HRVAT UŽIVA KOD KUĆE: ‘To je čar domaće utrke’

Autor: Hina/Ivor Krapac

Uoči novog izdanja utrka skijaškog Svjetskog kupa u Zagrebu, doznali smo kako teku završne pripreme na Sljemenu i čemu se nadaju glavni hrvatski aduti.

Najviše se očekuje od Filipa Zubčića, koji je na početku sezone sjajan u veleslalomu, dok u Zagrebu pamti poseban ugođaj na slalomskoj stazi kada su uz skijaše bili i navijači. Ove godine ih neće biti zbog posebnih epidemioloških mjera, a Zubčić se prisjetio kako je to izgledalo u drugačijim okolnostima.

“To je čar domaće utrke. Neću nikada zaboraviti kad sam uzeo prve bodove, bio 15. na Sljemenu. Bio sam klinac, probijao se s visokim brojem. Kad čuješ da 20 tisuća ljudi navija za tebe, to je nešto za što živiš”, rekao je Filip Zubčić tijekom video-konferencije održanoj u utorak uoči “Snow Queen Trophy 2021.”, sljemenskih slalomskih utrka za Svjetski kup koje će na Crvenom spustu biti na rasporedu 3. i 6. siječnja.

Skijašice će se za bodove boriti 3. siječnja, a na utrci će sudjelovati tri hrvatske reprezentativke, Leona Popović, Andrea Komšić i velika nada, 16-godišnja Zrinka Ljutić. Na utrci skijaša 6. siječnja na startnoj listi će se naći petorica hrvatskih reprezentativaca. Uz Filipa Zubčića, drugu vožnju će pokušati izboriti Istok Rodeš, Matej Vidović, Samuel Kolega i Leon Nikić.

Skijašice će se po 15. put boriti za bodove, a skijaši će se po 12. put natjecati za krunu i plašt sljemenskoj slalomskog kralja. No, ova će utrka biti drugačija od svih dosadašnjih.

“Utrke će biti u posebnom okruženju, Snježna kraljica će se održati po strogim ograničenjima i pravilima, poštujući sve protuepidemijske mjere. Pripremljeni protokol je odobrio stožer Civilne zaštite. To je pravilnik koji se primjenjuje na svim utrkama Svjetskog kupa. Maksimalno je smanjena interakcija među sudionicima, a posebno su odvojeni skijašice i skijaše”, rekao je predsjednik Organizacijskog odbora i predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza Miho Glavić.

Samo natjecatelji će biti smješteni u hotelu Westin i svi će biti testirani, kao i osoblje hotela. Skijašice i skijaši će s predstavnicima Međunarodne skijaške federacije (FIS) činiti jedan, “crveni balon”, predstavnici medija će biti u “žutom”, a članovi organizacijskog odbora u trećem, “plavom balonu”.

“Ovo je, nažalost, današnja realnost, ali realnost koja funkcionira. Vrijede stroga pravila, FIS traži strogu disciplinu od svih. Apeliram na sve uključene u organizaciju na apsolutno poštivanje mjera. Pod tim uvjetima vjerujem da možemo održati Snježnu kraljicu bez zaraze koronavirusom”, istaknuo direktor Organizacijskog odbora Vedran Pavlek otkrivši još jedan organizacijski detalj o prijevozu natjecatelja do Sljemena.

“Ako žičara bude spremna, putovat će žičarom. Bila bi nam čast da natjecatelji mogu otvoriti sljemensku žičaru. Vjerujem da bi to mediji prenijeli u svijet. Svjesni smo da je ishođenje potrebnih dozvola dugotrajan proces. Ako žičara ne bude spremna, ekipe će se, kao i do sada, dovesti na Sljeme svojim vozilima.”

Drugačiji uvjeti za održavanje utrke trebali bi smanjiti troškove po nekim stavkama, ali povećati u drugim, no ukupan budžet bi trebao biti nešto skromniji nego prijašnjih godina.

“Jesu, troškovi su niži. Ne mogu biti značajno niži, jer i ‘Covid mjere’ imaju svoju cijenu. Na kraju ćemo uspjeti smanjiti troškove za 1,5 do 2 milijuna kuna. Ukupni troškovi bi trebali biti oko 21 milijun kuna”, rekao je Pavlek, a iznio je i detalje vezane uz pripremu staze.

“Na Sljemenu je jučer padala jaka kiša, što je dobro. Staza će sada mirovati dva dana, a onda će s dolaskom najavljenog hladnog vala 31. prosinca, ponovno biti injektirana voda, kako bi što spremnija dočekala utrke. Ulaganja u pogon za zasniježenje su se isplatila. Dodatno je zasnježen Zeleni spust, za trening naših reprezentativaca i za zagrijavanje tijekom utrke. Crveni spust je zasnježen već 2. prosinca. Nažalost, nisu ga mogli građani iskusiti, zbog loše epidemiološke situacije i postroženih mjera, ali nadamo se da će moći skijati već u siječnju.”

Zato su na Sljemenu skijali hrvatski predstavnici, posebno je zahvalan za treninge, kako slalomske, tako i veleslalomske, bio Filip Zubčić.

“Odradili smo odlične treninge. Sad će biti par dana pauze, par dana kondicije i onda još par dana treninga prije Snježne kraljice.”

Sljemenska utrka, na kojoj je još u siječnju 2015. ostvario svoj najbolji slalomski rezultat osvajanjem 15. mjesta, bit će početak napornog siječnja, u kojem ga čeka pet slalomskih i četiri veleslalomska nastupa.

“To je devet jako bitnih utrka, treba biti odmoran i spreman. Tri utrke zaredom (u Alta Badiji i Madonni Di Campiglio) su bile dobra priprema. Osjećam se odlično, spreman sam i jedva čekam da krene taj siječanj. Nije lak, ali će biti zanimljiv.”

Početkom sezone je iznimno zadovoljan.

“Sezona je počela stvarno jako dobro. U Soeldenu je bilo malo slabije, ali skijao sam dobro. Slalomsku sezonu smo započeli odlično. Uspio sam se dokopati broja 16, što je bio prioritet.”

Iako ima bolji startni broj, Filip nije želio “gledati u kristalnu kuglu” ili projicirati svoje želje za siječanjske nastupe.

“Hoću se skijati kako sam se dosad skijao. Ono iz Madonne ima potencijala. Ako će skijanje biti na ovom nivou, osvojit ću jako puno bodova u siječnju”, zaključio je Zubčić.

Direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek od muške slalomske ekipe, ali i od djevojaka, ima velika očekivanja na Snježnoj kraljici.

“Vjerujem da ima šanse da, za početak, imamo dvije skijašice i dva skijaša u drugoj vožnji. Kasnije je sve na njima. Može se dogoditi svašta. Politika ulaganja u mlade se isplaćuje. Stigla je sjajna muška slalomska generacija. Recimo da je sadašnje stanje samo predah prije novog uzleta. Imamo dobru žensku generaciju. Filipova pobjeda, prva nakon sedam godina, treba biti motiv i pokazatelj da se može, ali ne smijemo biti nestrpljivi. Veseli me da je Leona Popović počela osvajati bodove, dolazi Zrinka Ljutić.

Upravo je 16-godišnja Zagrepčanka jedna od onih od koje se puno očekuje, a 3. siječnja će se prvi put natjecati na Snježnoj kraljici.

“Zrinka je velika naša nada. Čvrsto vjerujem da će dosegnuti skijaški vrh, ali isto tako moramo biti strpljivi. Ona je sjajna skijašica, sjajna osoba, ali treba ići korak po korak. Ne smijemo od nje odmah raditi zvijezdu. Sjajno bi bilo kad bi na Sljemenu uspjela ući u drugu vožnju”, zaključio je Pavlek.

Zrinka Ljutić debitantski nastup neće moći pamtiti po navijanju, kao generacije koje su se po Crvenom spustu spuštale prije nje, ali jedna od najgledanjih utrka u Svjetskom kupu kad su u pitanju televizijski prijenosi, neće patiti, iako će i Hrvatska televizija raditi u drugačijim uvjetima, sa smanjenim brojem ljudi.

“Imamo A i B timove, za slučaj da netko bude pozitivan. Smanjili smo za 20 do 25 ljudi brojku djelatnika nego što je bila prethodnih godina. No, to se nikako u slici neće i ne smije vidjeti. Bit će na jednakom, možda čak i malo boljem nivou nego prethodnih godina”, rekao je glavni urednik svih programa Hrvatske televizije Bruno Kovačević te otkrio još neke detalje.

“Nećemo imati studio u ciljnoj ravnini, nego na Prisavlju. Novina, po uzoru na neke nogometne utakmice i NBA ligu, bit će pozadinski ton koji će biti prisutan i davati dojam kao da su tribine pune.”

Obje utrke će biti u poslijepodnevnom terminu, pod svjetlima reflektora. Skijašice će 3. siječnja prvu vožnju započeti u 12.30 sati, a drugu u 16 sati, dok će skijaši 6. siječnja imati prvi nastup od 12.15 sati, a drugi od 15.30 sati.