NAJBOGATIJI KLUB NA SVIJETU ŽELI VATRENOG! Spremni su za njega dati 35 milijuna eura

Autor: Ivan Lukač

Sve se više priča o odlasku kapetana Intera, Marcela Brozovića. “Turopoljski maratonac” ove sezone je imao velikih problema s ozljedama, a kada je bio zdrav umjesto njega je igrao Calhanoglou koji ga je mjenjao.

Brozović s Nerazzurrima ima ugovor do ljeta 2026. godine, no mobi sada žele iskoristiti što ove sezone nije toliko redovit i dovesti ga u svoje redove, a baš je to želja Newcastlea.

Klub s Otoka, a od prošle godine najbogatiji klub na svijetu nalazi se u zoni Lige prvaka, a financijski stoji sjajno otkako je u klub ušao saudijski kapital. Stoga ni cijena od 35 milijuna eura ne predstavlja neku prepreku.





Iskustvo

Brozovićeva kvaliteta i iskustvo imali bi pak velik značaj za “Svrake” koje će definitivno trebati pojačanja za borbu na više frontova sljedeće sezone. Trener Howe baš u Brozoviću vidi onog koji će držati ritam momčadi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)









Za Broza bi pak odlazak u Premier ligu predstavljao novi izazov u bogatoj i uspješnoj karijeri. U Interu je od 2014. kada je došao iz Dinama. S klubom je uzeo naslov prvaka Italije 2021. koji je Inter čekao 11 godina.

Do kraja sezone Brozovovića i Inter čeka borba za Ligu prvaka, polufinale kupa protiv Juventusa, Čeka ih i prvo polufinale Lige prvaka od 2010. i to protiv najvećeg rivala, Milana.