NAJAVLJUJE SE SPEKTAKL: Stipe Miočić mogao bi ići na veliku zvijezdu

Najbolji UFC teškaš svih vremena Stipe Miočić odlučan je us svojoj nakani povratka naslova prvaka, ali prije nego što ponovno napadne Ngannoua morat će se boriti s nekim od velikih imena tog sporta.

Tako je prvi čovjek UFC-a Dana White dao naslutiti kako bi sljedeća borba Miočića mogla biti protiv Jona Jonesa koji se spominjao i u kontekstu napada na naslov prvaka.

Miočiću će sljedeća borba biti prva koja nije za titulu od 2016. godine kada je pobijedio Werduma, te je pojas uspješno branio četiri puta, a gubio ga je dva put, jednom ga je odmah vratio protiv Cormiera i ovaj zadnji poraz protiv Ngannoua.

Najveći svih vremena

“Nije puno ljudi mislilo da je Stipe najveći teškaš svih vremena, ali on to apsolutno jest. Uložio je nevjerojatan trud i odradio sve što je potrebno da bi postao najveći. Najveći je i to je činjenica. Ne znam što ćemo s njim, ali drago mi je da je nabrijan i da se želi ponovno boriti”, izjavio je White, pa značajno dodao:

“Također postoji opcija da napravimo borbu Jona protiv Stipe”, rekao je Dana White.

Stipe je već prije najavio kako se sprema za meč protiv Kamerunca:

“Želim vratiti ono što je moje. Pokušavam doći na 113 kilograma. U borbi protiv Ngannoua sam bio na 105 kg, ne zato što sam tako planirao, već zbog treninga. Uistinu ću se pridržavati plana kako bih nabacio težinu i masu. Osjećao sam se dobro, ali dodatnih osam kilograma će mi pomoći jer ću se osjećati jačim. On je stvarno velik tip.”

Dana White tells @bokamotoESPN that Derrick Lewis will be next for Francis Ngannou and UFC could also match "Jon [Jones] and Stipe [Miocic] too." pic.twitter.com/D1cvdeIkzi

— ESPN MMA (@espnmma) May 11, 2021