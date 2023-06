NADALU PROPAO PLAN, OSTALA JOŠ SAMO JEDNA NADA: Novi teški udarac za španjolsku zvijezdu

Nakon što je nedavno otkazao nastup na Roland Garrosu, Rafael Nadal pogođen je još jednim teškim udarcem. Španjolski teniski as morao je na operativni zahvat, a kako javljaju mediji u njegovoj zemlji, čeka ga oporavak zbog kojeg neće biti u akciji u nastavku sezone.

Nadalu je tako propao jedan plan, onaj o povratku na teren do kraja godine u kojoj je posljednji put bio u akciji u siječnju na Australian Openu, s porazom od Amerikanca Mackenzieja McDonalda u drugom kolu Grand Slam turnira u Melbourne Parku.

Nakon toga još nema povratka, a kako donose španjolski mediji, neće ga ni biti u preostalom razdoblju u sezoni. Informacije nakon operacije govore o oporavku koji traje pet mjeseci.

S novim informacijama o njegovu stanju, veliki Španjolac nalazi se usred teške borbe. Podsjetimo, nastup na Roland Garrosu otkazao je zbog ozljede u predjelu gornjeg dijela noge i donjeg dijela trbušnih mišića, a sada je sve morao riješiti operativnim zahvatom obavljenim u Barceloni.

Dobre vijesti za Nadala i za njegove navijače jest da je operacija prošla dobro, a nakon nje, španjolski teniski as otišao je kući gdje danas slavi 37. rođendan.

UPDATE: Rafa Nadal’s psoas surgery went well.

The surgery was performed in Barcelona by Marc Philippon. Nadal was stitched up & is headed home to celebrate his birthday.

The expected recovery is 5 months. pic.twitter.com/fxsA8BHcuE

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 3, 2023