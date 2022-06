NADAL ŠOKIRAO SRBINA U PARIZU: Ništa od pobjede Đokovića, dobro je to Ivanišević prognozirao…

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Rafael Nadal plasirao se u polufinale Roland Garrosa. U njihovom 59. meču, službenom meču, Rafa je upisao 29. pobjedu protiv Novaka Đokovića…

Nakon četiri sata slavio je Rafa 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4) i tako se približio osvajanju još jednog Pariza, iako mu nedostaju još dvije pojedinačne pobjede. No glavnog protivnika je izbacio, sad će ići sve daleko lakše.

Dakle, u međusobnim susretima sad je 30:29 za Novaka, ali čak 20:8 na zemljanoj podlozi u korist Španjolca.





Nadal slavio u četiri seta

Ujedno je napravio i veliki korak u GOAT utrci, jer, ako osvoji Pariz, otići će na 22 Grand Slam naslova u karijeri, dok će Srbin ostati na njih – 20.

“Na ovom golemom terenu, uvijek je favorit samo jedan tenisač. I to bez obzira u kakvoj je formi stigao ovdje”, rekao je Goran Ivanišević i to još uoči početka turnira.

Nekima u Srbiji nije se svidjela ova iskrenost, ali na kraju je Goran, kao dosta puta, dobro prognozirao. Za Đokovića ovo je posebno bolno, jer imao je “peti set na dlanu”, vodio je 5:2 u četvrtom, ali borbeni Rafa nije dozvolio konačnu dramu.









Meč je na kraju završio iza 1, iza ponoći, ali u Parizu nitko nije napuštao svoje mjesto, veliki spektakl…

Meč? Nadal je već u prvom gemu oduzeo servis suparniku, a pri rezultatu 3-1 napravio i dvostruki break i potom mirno priveo set kraju rezultatom 6-2.

Peti nositelj je fantastično krenuo i u drugi set. Đoković je u prvom gemu spasio čak šest break lopti, ali ne i sedmu. Nadal je nakon 13 minuta poveo 1-0, a zatim suparniku oduzeo još jedan servis za 3-0. No, prvi tenisač svijeta je pronašao izgubljenu igru uzvrativši sa četiri gema u nizu za vodstvo 4-3. Đoković pri vodstvu 5-4 radi još jedan break za 6-4 i 1-1 u setovima.









I na otvaranju trećeg seta je Đoković izgubio svoj početni udarac. Nadal je poveo 2-0, a kada je pri rezultatu 3-1 napravi i drugi brekak za 4-1, u trećem setu više nije bilo spasa za srpskog tenisača.

U četvrtom setu Đoković je bolje krenuo, poveo je 3-0 uz jedan oduzeti servis. Prednost je držao do rezultata 5-4 kada je servirao za set. Imao je dvije set lopte, no nije ih uspio iskoristiti, s druge strane Nadal je iskoristio drugu break loptu za 5-4 i povratak u set. Obojica su potom osvojila svoje servisa i odluka je pala u trinaestoj igri.

Nadal je sjajno ušao u “tie break”, poveo je 3-0, pa 6-1 i stigao do pet meč lopti. Đoković je čudesno spasio četiri meč lopte, ali ne i petu. Nadal je tako nakon četiri sata i 16 minuta igre slavio sa 3-1 u setovima.

Španjolac će u polufinalu igrati protiv Nijemca Alexandera Zvereza koji je u četvrtfinalu nakon tri sata i 20 minuta pobijedio Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

Treći nositelj je odlično krenuo dobivši prva dva seta sa po 6-4. Sjajni mladi španjolski tenisač je uzvratio u trećem setu, također sa 6-4, a u četvrtom setu oba su tenisača držala svoje servise do rezultata 4-4. Zverev je tada načinio break za 5-4, ali se 19-godišnji Alcaraz vratio izjednačivši na 5-5. Set je potom otišao u trinaestu igru.

Zverev je poveo 2-0, no Alcaraz je stigao do prednosti sa 4-3. Španjolac je kod 6-5 imao i set loptu, no Zverez se izvukao, a potom dobio “tie break” sa 9-7 i 3-1 u setovima.

Zverev je tako ponovio prošlogodišnji rezultat kada je također stigao do polufinala. Lani ga je zaustavio Grk Stefanos Tsitsipas. Ovoga puta igrat će protiv Nadala.

Bit će to njihov deseti međusobni susret, a Španjolac vodi 6-3 u pobjedama.

U preostala dva četvrtfinalna susreta igrat će Norvežanin Casper Ruud i Danac Holger Rune, te naš Marin Čilić i Rus Andrej Rubljev.