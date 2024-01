Nadal propustio tri meč lopte, Latvijka izazvala incident: ‘Ne želim te vidjeti!’

Rafael Nadal nije uspio izboriti plasman u polufinale ATP turnira u Brisbaneu. Australac Jordan Thompson, inače 55. igrač svijeta rastužio je milijune fanova španjolskog tenisača pobijedivši ga u četvrtfinalu s 5-7, 7-6 (6), 6-3 spasiviši pritom tri meč-lopte u drugom setu.

Nakon osvajanja prvog seta, Nadal je do prve meč lopte stigao u drugom setu kod vodstva 5-4 na servis Thompsona. Australac se spasio i odveo set do tie-breaka u kojem je Španjolac imao 6-4, od čega jednu na svoj servis. Ni to nije iskoristio, a u trećem setu Španjolac je zatražio pomoć fizioterapeuta koja mu je pružena izvan terena. Thompson se nije dao smesti i stigao je vjerojatno do najveće pobjede ikad u pojedinačnoj konkurenciji.

Suparnik u polufinalu bit će mu drugi nositelj Bugarin Grigor Dimitrov (ATP – 14.) koji je lakoćom sa 6-1, 6-4 svladao domaćeg predstavnika Rinkyja Hijikatu (ATP – 71.).

Spanish great Rafael Nadal’s comeback came to an end Friday when he lost a 3hr 25min marathon match to Australian Jordan Thompson in the quarter-finals of the Brisbane International. | @Sport24newshttps://t.co/fDFofHXG39

— News24 🇿🇦 (@News24) January 5, 2024